publié le 05/04/2020 à 16:24

Deux jours par semaine, depuis le début de la crise, Simone Zanoni, chef du restaurant de l'hôtel Georges V, cuisine pour les familles mobilisées dans la lutte contre le coronavirus. Tout simplement pour que ces familles n’aient pas à s’embêter à cuisiner une fois rentrés chez elles le soir.

En effet, le jeudi et le vendredi, le chef Zanoni prépare, chez lui, dans les Yvelines, des repas, de l’entrée jusqu’au dessert. Sa cuisine est transformée en grand atelier. Et lui, prépare minutieusement depuis le matin les 80 repas prévus pour le soir. Au menu : blanquette de veau, champignons, sauce tomate, le sandwich saumon/ricotta, un morceau de comté et une ile flottante avec un petit crumble pour le croquant.

Et puisque l’excellence se mesure aux détails, un menu est même imprimé pour chaque famille, avec les produits inscrits, de manière à ce que les personnes qui ont une allergie n’aient pas de mauvaise surprise. Beaucoup de sociétés aux alentours lui apportent à domicile des produits frais, et il lui a suffi de quelques messages sur les réseaux sociaux pour expliquer son initiative. Il y a Metro, par exemple, de la ville voisine de Trappes ou alors Arnaud, qui cultive des pleurotes. Et pour les emballages, une société lui en a donné plusieurs milliers en carton recyclé.



Direction maintenant l’école Yves le Coz, à quelques kilomètres. C’est dans cette école primaire que la distribution aura lieu. Le personnel scolaire attendait devant la grille pour aider à décharger le coffre du chef Zanoni et remplir le réfrigérateur de la cantine. Pour finir, le chef Zanoni a préparé aujourd’hui 6 repas supplémentaires pour les enfants handicapés confinés dans leur institution.