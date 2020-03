Confinement : le jeu Blanc-Manger Coco disponible en ligne et gratuitement

Le jeu Blanc-Manger Coco est disponible en ligne et gratuitement

publié le 28/03/2020 à 11:42

Comment agrémenter vos apéros ou soirées de confinement ? Les créateurs du jeu Blanc-Manger Coco ont votre solution. Dans ce jeu hilarant, les joueurs et les joueuses doivent compléter des bouts de phrases avec des propositions qu'ils et elles piochent sur des cartes. La phrase la plus drôle remporte la partie.

Comme le précise les créateurs du Blanc-Manger Coco sur leur page Facebook, le jeu est disponible en ligne et gratuitement. "Le jeu est 100% gratuit, attendez bien qu'il charge (ça peut prendre un moment si il y a trop de monde) et ne cliquez pas sur les pubs à côté du jeu", peut-on lire dans le commentaire illustrant la vidéo avec le développeur.

"Pour jouer avec des amis, l'un d'entre vous doit cliquer sur "Créer une salle" puis donner le code en haut à droite aux autres joueurs qui cliquent sur "Rejoindre une salle" et mettent le code", peut-on continuer de lire. Voilà de quoi agrémenter vos soirées et journées, sans bouger de chez vous et tout en gardant le contact avec vos proches.