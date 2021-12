Coronavirus : 5 questions sur la vaccination des enfants qui commence le 15 décembre

"La vaccination des enfants est une nécessité." Samedi 11 décembre, Jean Castex a réaffirmé sa volonté d'élargir la vaccination contre le coronavirus à tous les enfants. Cette déclaration intervient cinq jours après l'annonce, aux côtés d'Olivier Véran, de l'ouverture de la vaccination pour les enfants considérés à risque dès le 15 décembre.

Une mesure qui va entrer en vigueur alors que le taux d'incidence explose chez les 6-10 ans. Un enfant sur 100 de cette classe d'âge est désormais contaminé, soit le double de la population générale. La vaccination va donc s'ouvrir pour 360.000 enfants (sur 5 millions de cette tranche d'âge), mercredi 15 décembre, susceptibles de développer des formes graves. Plusieurs questions surgissent alors. La rédaction de RTL fait le point sur les modalités de la vaccination des enfants.

Où se faire vacciner ?

Dès mercredi 15 décembre, les enfants fragiles pourront se rendre dans les établissements de santé et les cabinets de médecins qui assurent leur suivi.

Ils pourront également se faire vacciner dans les centres de vaccination.

Les enfants vont-ils recevoir les mêmes doses que les adultes ?

La réponse est non. Le vaccin est beaucoup plus dilué : 10 microgrammes d'antigènes contre 30 microgrammes pour les adultes. Seul le vaccin Pfizer pourra être administré et seuls les médecins vont pouvoir commander, à partir de ce lundi 13 décembre à 8h, ces flacons pédiatriques dont les bouchons, c'est un détail qui a son importance, sont orange, pour bien les distinguer des flacons violets, réservés aux adultes.

Qui est concerné exactement ?

Ce sont tous les enfants porteurs de maladies chroniques, malformation cardiaque, par exemple, pathologie respiratoire - y compris l'asthme sévère nécessitant un traitement continu - maladie neurologique, obésité, diabète, trisomie 21, cancer du sang.

Et puis, il ne faut pas les oublier, c'est très important, tous les enfants qui ne sont pas malades mais qui vivent dans l'entourage de personnes vulnérables qui ne peuvent pas être protégées par la vaccination ou de personnes immunodéprimées. Un parent, par exemple, sous chimiothérapie.

Qu'est ce qui justifie l'ouverture de cette vaccination aux enfants fragiles ?

La Haute autorité de santé (HAS) et le comité d'orientation de stratégie vaccinale, sur lesquels se fonde le gouvernement, estiment que ces comorbidités représentent comme chez l'adulte, un risque de faire une forme sévère de la maladie et de décès, même si cela survient rarement. Trois décès directement liés au Covid-19 ont été recensés chez les 5-11 ans depuis mars 2020.



Parmi les 16 enfants admis en réanimation pour Covid-19 aigu entre le 30 aout et le 14 novembre 2021, presque la moitié présentait au moins un facteur de risque identifié. C'est d'ailleurs pour cette raison que 23.000 enfants "fragiles" ont déjà été vaccinés en France.

À quand l' élargissement de cette vaccination à tous les 5-11 ans ?

Le Premier ministre a prévu l'élargissement avant la fin de l'année 2021, aux alentours du 20 décembre en centre de vaccination et du 27 en médecine de ville. Elle se fera toujours sur la base du volontariat. Mais pour cela, le gouvernement attend le feu vert du comité d'éthique et de la HAS, sans doute d'ici la fin de la semaine.