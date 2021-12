Coronavirus : "Tous les 2,5 jours à peu près, l'épidémie double de taille" selon un épidémiologiste

Boris Johnson, le Premier Ministre Britannique, évoquait le menace du variant Omicron, qu'il a décrit comme un "raz de marée qui arrive". La France peut-elle être épargnée par ce nouveau variant qui inquiète fortement ,



Pascal Crépey, épidémiologiste à l'École des Hautes Études en Santé Publique à Rennes était l'invité de RTL Midi. "C'est vrai que ce variant Omicron se propage extrêmement vite et beaucoup plus vite que ce que nous avons pu voir jusqu'à présent. Tous les 2,5 jours à peu près, l'épidémie double de taille. Cela veut dire qu'en espace d'une semaine, ils peuvent faire fois 8 en terme de nombre de cas détectés. Donc si aujourd'hui, ils sont à peu près à 3.000 cas détectés, dans une semaine, ils seront peut-être à 20-25.000 cas. C'est vraiment très rapide et très préoccupant." explique Pascal Crépey.

Un premier décès au Royaume-Uni dû au Variant Omicron

Ce lundi 13 décembre, Boris Johnson annonçait au moins un décès dû à Omicron. Une première, puisqu'auparavant, en Europe, aucun décès n'avait été lié directement à ce variant.

"On est encore au début. Mais quand on regarde ce qu'il se passe en Afrique du Sud, qui a connu ce variant bien plus tôt que nous, on se rend compte que ce n'est malheureusement pas un simple rhume, puisque les hospitalisations en Afrique du Sud, sont en train d'augmenter assez fortement. Et donc, même si on ne sait pas encore à quel point ce nouveau variant est sévère et éventuellement létal, et même si on continue d'espérer qu'il le soit moins que le variant Delta, il est quand même malheureusement problématique." affirme l'épidémiologiste.