Coronavirus : avec les primes, les soignants redoutent des inégalités

publié le 14/05/2020 à 01:02

Le 14 juillet, les blouses blanches seront mises à l'honneur. Elles recevront une "médaille de l'engagement", a annoncé la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye à la sortie du Conseil des ministres ce mercredi 13 mai. À cela s'ajoute la prime allant de 500 à 1.500 euros, versée au plus tard en juin. Et elle provoque déjà bien des remous.

"On a rien et la direction ne veut pas débloquer l'argent", déplore Marc de l'unité Covid du CHU de Besançon. Avec sa femme, également infirmière, le couple dénonce le flou qui entoure la prime. "On n'a pas d'information. On ne peut pas savoir qui l'aura et quand", ajoute sa compagne.

Le décret attendu du gouvernement devrait répondre à ces questions. Quels sont les 33 départements retenus ? Quel type d'établissements concernés ? Etc. Mais certains redoutent des inégalités. "Pourquoi il y aurait des agents plus méritants que d'autres ?", se questionne Frédéric Louis, secrétaire CFDT au CHU. Tous regrettent un manque de clarté de l'État et les propos de la porte-parole n'ont rien changé.