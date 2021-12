Coronavirus : après un an de campagne vaccinale, quel bilan sur les effets indésirables ?

Premier bilan des vaccins anti-Covid près d'un an après le lancement de la campagne de vaccination. Son efficacité a été confirmée contre les formes graves. Du côté des effets indésirables identifiés entre le 27 décembre 2020 et le 25 novembre 2021, on compte 116.000 cas déclarés sur un total de 100 millions de doses injectées.



Le nombre d'effets indésirables représentent donc un pourcentage assez minime, soit 0,1% des injections administrées. Ces effets ont été déclarés en majorité par les professionnels de santé mais aussi par les patients, à 40%. Forte fièvre, diarrhée, maux de tête, inflammation aux points d'injections, pour les effets secondaires les plus légers, qui représentent 75% de total des déclarations et qui avaient déjà été observés lors des essais cliniques.

Il y a également des signalements plus graves, comme des cas d'hypertension artérielle, peu fréquent et qui évolue favorablement en quelques jours, de façon spontanée, après une surveillance médicale ou la prise d'un traitement. Quant aux myocardites, ces inflammations du muscle cardiaque, survenus principalement dans les 14 jours après la 2ème dose et chez des hommes jeunes. Elles se guérissent également après traitement et restent très rares.

Enfin, à noter que les effets indésirables enregistrés après les doses de rappel sont exactement les mêmes que pour la première et la 2ème dose. Il est possible de signaler tout effet indésirable potentiel sur le site de l'ANSM pour n'importe quel vaccin ou médicament.