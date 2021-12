Guadeloupe : non, un document officiel ne demande pas d'utiliser des vaccins périmés

Dans un entretien largement diffusé sur internet, une avocate affirme qu'un récent document officiel aurait décalé les dates de péremption des vaccins contre le Covid-19, faute de preneurs en Guadeloupe, selon l'Agence France Presse. Un document qui en réalité, a été envoyé dans toute la France, suite à un avis de l'Agence Européenne des Médicaments. Il s'agit, en effet, d'une procédure courante dans le cadre d'autorisations de mise sur le marché de ce type de produits a tenu a rappeler l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament.

"Il existe aujourd'hui dans nos stocks ici en Guadeloupe des vaccins périmés (...) et ces vaccins périmés, on vous dit : 'nouvelle date de péremption'", affirme une avocate dans un extrait vidéo vu à plus de 200.000 reprises et partagé plus de 16.000 fois sur Facebook et plus de 1.700 fois sur Twitter depuis le 2 décembre.

Sur ce document, où figure alors le logo de Santé Publique France, l'avocate de Point-à-Pitre, Me Ellen Bessis affirme : "Quand Santé Publique France publie et envoie un document dans toutes les pharmacies (...) en leur disant 'Vous avez des stocks de vaccins, vous êtes gentils, vous prenez votre feutre et vous changez la date et vous mettez trois mois de plus', ben écoutez pour moi c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave".

Un document daté du 6 octobre

Cette vidéo est en réalité un extrait d'un long débriefing qui a été publié sur le site de France Soir le 30 novembre dernier. Celui-ci a relayé de nombreuses affirmations infondées qui ont ensuite fait l'objet d'articles de vérification de l'AFP. Mais en regardant de plus près le document en question, celui-ci est daté du 6 octobre et non du 30 novembre.

"Cela concerne, tenez vous bien, une extension de la durée de conservation (...) du vaccin Comirnaty, c'est le Pfizer. Quand vous allez plus bas dans le texte (...) il existe aujourd'hui dans nos stocks, ici en Guadeloupe, des vaccins périmés", affirme Me Ellen Bessis. Elle renvoie également vers des lignes du document dans lesquelles il est possible de lire des numéros de lots de vaccins, avec des "dates de péremption initiales" et des "nouvelles dates de péremption", fixées trois mois plus tard.

Sollicitée par l'AFP au sujet de cette lettre, Santé publique France confirme avoir, en octobre, adressé un courrier "à tous les établissements de France qui disposent des moyens de conservation du vaccin". L'agence de santé publique explique aussi ce dernier faisait alors "suite à un avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA)".

Des recommandations pour toute la France

"L'Agence européenne du médicament, qui est l'agence indépendante qui délivre sur la base d'études scientifiques les autorisations des vaccins et encadre les modalités de leur utilisation, a validé le 13 septembre 2021 le prolongement de la durée de conservation des flacons du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty d'une durée de trois mois, si ceux-ci avaient été conservés à une température comprise entre 60°C et 90°C à l'abri de la lumière", détaille ainsi l'agence de Santé publique française auprès de l'AFP le 6 décembre.

"La durée de conservation initiale de ces flacons à ces températures était auparavant de 6 mois. Ce prolongement du délai de péremption à 9 mois s'applique à l'ensemble des pays européens et donc pour la France entière. Il ne s'agit en aucun cas d'une décision qui ne concernerait que la Guadeloupe", abonde encore SPF.

Enna Hamot, qui est médecin généraliste à Pointe-à-Pitre, et référente d'un centre de vaccination géré par l'URPS, confirme: "nous avons reçu cette note pour dire que les dates de certains lots étaient prolongées, mais ce n'était pas adressé uniquement à la Guadeloupe".

"Ce qui est dit dans la vidéo n'a pas de fondement, ou du moins fait clairement suite à une incompréhension des protagonistes. Les mesures prises sont nationales et ne concernent en aucun cas uniquement la Guadeloupe", résume aussi la pédiatre Frédérique Dulorme, présidente de l'union régionale des médecins libéraux de Guadeloupe.