publié le 11/01/2021 à 16:41

À Blagnac en Haute-Garonne, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 97 ans, vient de remporter sa deuxième bataille, cette fois contre le virus, après avoir passé plus d'un mois à l'hôpital. Un combat qui ne l'a pas impressionné.

En effet, la Covid-19 n'aura été qu'un tout petit épisode dans la vie bien remplie de Maurice Teboul. "J'ai fait la guerre : j'ai participé au débarquement et j'étais l'un des premiers à entrer dans Paris avec la division du général Leclerc, et le plus difficile, c'était la guerre, bien sûr !", confie Maurice Teboul au micro de RTL.

Tout a commencé au retour d'un voyage à Paris. Maurice consulte son médecin qui "a vu que quelque chose qui n'allait pas". "Ils m'ont fait des analyses et ont détecté le virus. Et les médecins m'ont très bien soigné", explique le vétéran.

Le seul désagrément pour l'ancien soldat : rester enfermé dans une chambre d'hôpital pendant un mois, sans télévision. "J'ai demandé un peu de pratique physique. J'en ai fait pendant huit ou dix jours" avant de sortir en pleine forme, raconte-t-il, rappelant qu'en cas de fièvre, il faut tout de suite "aller voir un médecin". "Il ne faut pas traîner", insiste Maurice Teboul.