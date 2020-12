publié le 16/12/2020 à 08:04

RTL souhaite ce mercredi 16 décembre, un bon anniversaire à Léa, 105 ans. Un anniversaire qu'elle a bien cru ne jamais fêter. Léa vit dans un Ehpad à Annecy et à l'automne, elle a été testée positive à la Covid-19. Tout le monde pensait alors que ce virus lui serait fatal, mais c'est elle qui a eu sa peau.

"Je suis contente. Je n'ai jamais eu de fièvre, on me la prenait le matin et le soir, j'avais 38", explique-t-il. Alors la question que tout le monde peut se poser : quel est son secret ? "Ah moi je ne sais pas", nous dit Léa, qui confirme vouloir se faire vacciner. "Oui, parce que ça empêche la maladie. Si ça pouvait guérir tout le monde, ce serait même très bien", dit-elle.

L'Ehpad dans lequel elle réside depuis "quelques mois" a pourtant été durement éprouvé par la deuxième vague de Covid-19. "109 de nos 185 résidents l'ont eu (soit près de 60%) et nous avons déploré 33 décès", a déclaré à l'AFP le directeur de l'établissement.

