"Convoi de la liberté" : "Le passe vaccinal ne sert pas à grand chose", selon Pascal Praud

Des milliers d'opposants au passe vaccinal ont annoncé vouloir "rouler sur Paris" en organisant des "convois de la liberté." Inspirés d'un mouvement canadien, ils se sont lancés de villes comme Nice, Bayonne ou Perpignan mercredi 9 février pour rallier la capitale vendredi afin de la bloquer.

Eric, chauffeur poids lourd, a fait part de son mécontentement et son incompréhension dans Les Auditeurs ont la parole ce jeudi 10 février. "Il y a des urnes, il y a des élections pour s'exprimer, rappelle-t-il. C'est une prise d'otage organisée. Ces gens ont comme passion de faire ch**r les gens. Il y a autre chose à faire le week-end non ?" Et Pascal Praud de lui répondre : "Ils considèrent qu'il y a une sorte de crise démocratique de la représentation et que les élections ne représentent pas véritablement le pays."

L'animateur a ensuite interrogé Sylvain, qui participe au "convoi de la liberté" : "Il y a des élections dans deux mois vous ne trouvez pas que l'élection est une manière simplement de faire entendre votre voix ?" "Quand vous subissez depuis deux ans, le passe vaccinal c'est la goutte d'eau qui est train de faire déborder le vase, a-t-il rétorqué. Il y a peut être une élection dans deux mois, ça ne veut pas dire que nos gouvernants doivent rentrer dans la campagne, nous faire plein de promesses sans actes. On a besoin d'actes forts", a-t-il poursuivi.

"Je comprends que ce passe vaccinal soit contesté par certains et on pourrait se retrouver pour dire qu'il ne sert pas à grand chose, a réagi Pascal Praud, mais convenez que le plus grand nombre semble l'accepter."