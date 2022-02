REPORTAGE - À Albi, la coloc' "inter-générationnelle" entre Françoise, 62 ans, et Zineb, 21 ans

Deux semaines après les premières révélations dans le scandale sur les Ehpad, la boîte de Pandore ne semble pas vouloir se refermer. Les témoignages s'accumulent et des dizaines de familles de résidents s'apprêtent à porter plainte pour maltraitance contre les deux mastodontes du secteur Orpea et Korian. L'Ehpad représente pour beaucoup une solution, pour ne pas dire la seule parfois.

Il existe pourtant des alternatives, pour permettre à nos séniors de rester chez eux le plus longtemps possible. La colocation "inter-générationnelle" en est une. Il y a quelques mois, Françoise, 62 ans, a choisi d'accueillir chez elle, à Albi, dans le Tarn, une jeune marocaine, Zineb, 21 ans, qui fait ses études en France. Plus de 40 ans les séparent et pourtant, beaucoup de choses les rapprochent.

Toutes les deux sont en colocation depuis trois mois. "Les premiers jours, j'appréhendais beaucoup", reconnaît Zineb, "parce que c'était la première fois que j'allais être avec une personne beaucoup plus âgée que moi. "Tout a glissé tout de suite. Tout a été facile", abonde Françoise.

"C'est vraiment très fusionnel"

Atteinte de la maladie de Parkinson, elle ne peut plus vivre seule. "J'ai un traiteur qui m'amène le repas à domicile, mais Zineb ajoute sa touche personnelle avec parfois un peu trop d'épices à mon goût", explique-t-elle. "J'ai trouvé un peu instinctif de faire à manger à Françoise pour la remercier de son accueil et pour tout ce qu'elle m'a apporté également", dit Zineb.



Au fil des mois, Françoise s'est transformée en une maman de substitution jusqu'à réveiller Zineb le matin. "C'est-à-dire qu'elle a des problèmes de réveil", ironise la sexagénaire. "On se parle vraiment comme mère et fille. C'est vraiment très fusionnel", admet l'étudiante.

En ce moment, 16 colocations de ce type sont suivis par l'association Intergénérationnel 81, dans le Tarn.