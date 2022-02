INVITÉ RTL - "Convoi de la liberté" : un mouvement "bien mal nommé" pour Christophe Castaner

Inspiré des camionneurs canadiens qui ont convergé de tout le canada pour bloquer la ville d'Ottawa, des opposants au passe vaccinal autoproclamés "Convoi de la liberté" ont annoncé leur intention de bloquer Paris ce vendredi. Une perspective qui n'effraie pas outre mesure Christophe Castaner.

Invité de la matinale de RTL ce jeudi 10 février, le président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale estime que "les Français sont massivement en soutien sur la politique sanitaire du gouvernement" de la France qui est "certainement le pays européen qui a le moins restreint les libertés publiques" face au coronavirus.

Selon lui, les "quelques dizaines de milliers de personnes" qui formaient le mouvement des "gilets jaunes" avaient le soutien de l'opinion car "leurs interrogations étaient considérées comme justes". "Là, ce n'est pas le cas", tranche-t-il, soulignant qu'il est "bien mal nommé de parler de convoi des libertés quand on cherche à bloquer Paris et les Français". "Personne ne sait qui est à l'origine du mouvement. Ce sont des femmes et des hommes qui pour certains sont complotistes", ajoute-t-il.

Nous ne sommes pas accros au passe vaccinal Christophe Castaner

L'ancien ministre de l'Intérieur dit toutefois entendre "l'inquiétude de ceux qui veulent manifester contre les outils de combat contre la Covid-19". Mais il se veut rassurant : "Nous ne sommes pas accros" au passe vaccinal, assure-t-il, expliquant que la perspective de la levée des restrictions en mars évoquée par Gabriel Attal hier sera soumise à une évolution favorable de la situation sanitaire. "Quand les hôpitaux ne seront plus sous une pression trop forte, à ce moment-là, il faudra lever les restrictions. Gabriel Attal évoque la perspective de fin mars, je souhaite que nous puissions la tenir".