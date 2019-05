Internet : comment réduire son empreinte carbone ?

publié le 22/05/2019 à 17:47

Envoyer un mail, regarder un film en streaming ou faire une recherche sur Google semblent être des activités anodines. Pourtant, tous ces gestes ont un impact sur la planète. Environ 4% de émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'activité numérique. Cette pollution a même dépassé celle provoquée par le transport aérien.



Ainsi, en appuyant sur le bouton "rechercher" de Google, vous émettez l'équivalent de 5 à 7 grammes de CO2, soit l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les machines qui envoient, transportent et stockent les informations.

D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), 47% des émissions de gaz à effet de serre générées par le numérique sont dues aux équipements des consommateurs, comme les ordinateurs ou les smartphones. Quelques conseils pour réduire votre empreinte carbone liée au numérique.

Faire durer ses équipements numériques

L'ADEME estime que "faire durer nos équipements numériques constitue le geste le plus efficace pour diminuer leurs impacts". Les Français changent souvent de téléphone portable ou d'ordinateur alors que l'ancien fonctionne encore, en raison d'un phénomène de mode ou d'une offre promotionnelle.



Pour l'organisation, utiliser une tablette ou un ordinateur pendant quatre ans au lieu de deux améliore de 50% son bilan environnemental. Elle conseille également de donner ou vendre ses appareils inutilisés pour leur donner une deuxième vie, et de privilégier l'achat de matériel d'occasion ou reconditionné.

Éteindre ses appareils inutilisés

Lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur ou votre console de jeu pendant une longue période, par exemple des vacances, éteignez-les et débranchez-les. Des appareils branchés, même éteints, continuent de consommer.



De tous les appareils numériques, la box internet est celui qui utilise le plus d'énergie : elle consomme six fois plus qu'un téléviseur. L'ADEME recommande d'éteindre sa box au lieu de la mettre en veille. Cela permettrait d'économiser 30 euros d'électricité par an.



Faire le ménage dans sa boîte mail

Le stockage des mails est responsable d'une "pollution dormante" : un message conservé dans une boîte courrier fait tourner des serveurs de Gmail, Yahoo ou encore Outlook en permanence. Gardez donc seulement ce qui est nécessaire.



Il est recommandé de supprimer tous vos spams et d'installer un logiciel anti-spam, mais aussi vous désabonner des newsletters qui encombrent les messageries.

Faire des recherches web pertinentes

Une recherche sur Google ou Yahoo consomme elle aussi de l'énergie. Elle fait appel à plusieurs "data centers", centres de traitement des données, qui abritent des serveurs et de systèmes de stockage. Lors d'une requête, les data centers sont sollicités à plusieurs reprises : pour accéder à la page d'accueil du moteur de recherche, pour voir les résultats trouvés et enfin pour accéder au site sélectionné.



Mieux vaut donc taper directement l'adresse du site lorsqu'on la connaît, créer des favoris pour les plus consultés et d'utiliser des mots-clés précis pour tomber sur le bon résultat du premier coup.