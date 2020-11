publié le 24/11/2020 à 17:38

Pendant le confinement, "On est fait pour s'entendre" vous a accompagné, vous a relaxé, et vous a fait du bien. Alors pour la dernière, les bonnes habitudes ne changent pas ! Au programme aujourd'hui, les séries rétro qui nous rappellent nos souvenirs d'enfance. Mais avant ça, un petit détour par la cuisine s'impose, pour la recette rapide, mais succulente, du célèbre fondant au chocolat...

Commencez par faire fondre le beurre et le chocolat, au bain-marie ou par tranche de 15 secondes au micro-ondes. "L'important est de ne pas bruler le mélange" rappelle Grégory Cohen, chef cuisinier. Laissez-le reposer, puis dans un second bol, fouettez les œufs et le sucre. Versez par la suite le mélange beurre-chocolat et mélangez de nouveau l'ensemble. Rajoutez y la farine et la fleur de sel en une seule fois. "Là encore, attention à ce que la préparation soit homogène et sans grumeaux" continue le chef.

Après avoir posé un film alimentaire sur le récipient afin d'éviter toute prise d'air, et laissé reposer une trentaine de minute au frigo, versez la pâte dans les contenants "à trois quarts remplis, car à la cuisson, la texture gonfle" rappelle Grégory Cohen. Enfin, enfournez à 200 degrés durant 7 à 10 minutes. "Selon les fours, la cuisson prend plus ou moins de temps. Testez un fondant avant les autres pour être sûr et ne pas avoir des gâteaux brulés" conseille-t-il. Voilà un résultat gourmand et régressif. Petit bonus : "si vous souhaitez différents goûts, vous pouvez toujours, avant la cuisson, rajouter un carré de caramel, ou une boule de vanille" explique Grégory Cohen.

Ingrédients :

- 110g chocolat noir

- 60g de beurre

- 3 œufs entier

- 50g de sucre

- 45g de farine

- 2 pincées de fleur de sel

Séries rétro, aux bons souvenirs !

Libérez vos agendas et prévoyez un peu de temps devant les écrans. Romain Nigita, journaliste spécialisé dans les séries télé, vous a concocté un top 3 des séries rétro, qui, grâce aux musiques, vêtements et autres ambiances vintages vous rappelleront à coup sûr votre enfance :

- Stranger Things : diffusée sur Netflix depuis 2016, la saison 4 est en cours de production. En 1983, à Hawkins dans l'Indiana, Will Byers disparaît de son domicile. Ses amis, se lancent alors dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Pendant leur quête de réponses, les garçons rencontrent une étrange jeune fille en fuite, possédant des pouvoirs télépathiques. "On retrouve tous les éléments de ces années-là : les jeux de l'époque (le groupe joue à "Donjons et Dragons"), les vêtements, les vélos très à la mode à l'époque..." témoigne Romain Nigita. Une ambiance recréée, amplifiée par un filtre "vintage" posé sur les images. Dans la saison 4, on retrouvera également Robert Englund, l'acteur qui a joué le rôle de Freddy Krueger, personnage de fiction des années 80.

- Happy Days : elle est quasiment la série qui a inventé le genre rétro. Tournée et diffusée dans les années 70 et 80, l'histoire, elle, se déroule dans les années 50. Une nostalgie déjà bien présente à l'époque. Elle met en scène Richie Cunningham, un étudiant peu coincé, qui vit avec sa famille et un ami à lui. 11 saisons et 255 épisodes plus tard, la série a toujours autant de succès. "De nombreux clichés américains sont présents comme les lycéens, les motos de l'époque et le juke-box" raconte le spécialiste.

- This is us : diffusée sur Canal+, l'histoire drôle et émouvante de deux familles, vivant entre New York et Los Angeles, dont quatre membres sont nés le même jour. Série émouvante avec des valeurs, elle nous fait voyager dans le temps, et nous invite à suivre l'évolution des USA à travers les époques.

Invités :

- Romain Nigita, journaliste spécialiste série télé

- Grégory Cohen : chef cuisinier