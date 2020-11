publié le 18/11/2020 à 17:14

Chaque jour sur RTL, "On est fait pour se détendre" vous propose ses bons plans pour vous relaxer durant cette période de confinement tendue. Aujourd'hui, un peu de sport au programme, avec des exercices de gainage. Et comme dit la célèbre formule, "après l'effort, le réconfort", passage en cuisine obligatoire pour la recette de la tarte Bourdaloue.

"L'intérêt du gainage, c'est d'avoir un bon équilibre entre les muscles avant et arrière, notamment pour les personnes qui auraient mal au dos" explique Nordine Attab, coach sportif. Le plus classique des exercices reste la planche. "Posez les avant-bras au sol, et reculez les pieds pour vous mettre dans la fameuse position planche" conseille-t-il. Et d'ajouter "maintenez la position entre 20 et 40 secondes, en restant le plus possible parallèle au sol".

Et si cela vous parait trop simple, les variantes existent ! "Vous pouvez par exemple ramener le genou gauche, puis le genou droit près de votre poitrine, comme si vous faisiez des montées de genoux, mais toujours avec les avant-bras posés sur le sol" explique le coach et auteur. Et en plein confinement, nombreux sont ceux sujets au télétravail, qui restent parfois plus de 6h par jour assis sur leur chaise de bureau. "Si c'est le cas, il y a un exercice simple : mettez-vous en bordure de chaise, croisez vos bras sur votre poitrine, et basculez pendant 20 à 40 secondes votre buste à environ 45 degrés" conseille Nordine Attab.

La tarte Bourdaloue, savoureux mélange poires-amandes

Après l'effort, le réconfort ! En cuisine, le chef Liguori Lecomte vous propose la recette de la tarte Bourdaloue, un savoureux mélange poires-amandes.

- Préparer la pâte brisée : mélangez 125g de beurre et 250g de farine, le sel et une pincée de sucre. Ajoutez un jaune d'œuf, un peu d'eau et pétrissez légèrement avec la pomme de la main pour lier l'ensemble.

- Taillez vos poires pochées en lamelles. "Pour les pocher, épluchez-les et mettez les dans de l'eau pendant environ 15 minutes" conseille le chef cuisinier.

- Réalisez la crème d'amande : laissez le beurre à température ambiante, ajoutez le sucre et mélangez. Incorporez ensuite les œufs un à un, ajoutez la poudre d'amande et un soupçon de rhum (facultatif) puis mélangez bien.

- Étalez votre fond de tarte dans un cercle ou un moule à tarte. Versez la crème d'amande puis disposez vos poires pochées. Enfournez enfin à 180°C pendant 35min.

Ingrédients (pour 6 personnes) :

- une pâte brisée

- 3 poires pochées

- 100g de sucre

- 100g de beurre

- 100g de poudre d'amandes

- 2 œufs entiers

Invités :

- Nordine Attab, coach sportif et auteur du livre "Musculation : 40 programmes pour un corps sculpté et tonique : 120 exercices…"



- Liguori Lecomte, chef du site Cuisine AZ