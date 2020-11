publié le 19/11/2020 à 17:42

Chaque jour du lundi au vendredi, venez vous faire du bien sur RTL avec "On est fait pour se détendre". Art, musique, cinéma, cuisine… Un seul but : se relaxer pendant ce confinement. Aujourd'hui, au programme, ces livres "Feel-Good" qui nous font du bien. Et puis, direction la cuisine pour une recette sénégalaise, le poulet Yassa.

Qu'appelle-t-on un livre "feel-good" ? "C'est un livre qui nous fait nous sentir bien, nous fait rire, nous procure des émotions et nous laisse une bonne impression" raconte Lolita Savaroc, blogueuse littéraire. Et comme Noël approche, difficile de ne pas vous proposer Joyeux suicide et bonne année, de Sophie de Villenoisie. L'histoire d'une quarantenaire dépressive qui veut mettre fin à ses jours à Noël, mais qui va trouver face à elle un psy très malin, qui va tout faire pour lui redonner goût à la vie. "C'est l'un des romans les plus drôles et les plus décomplexés que j'ai pu lire" souligne Lolita Savaroc.

Pour les amateurs de grands voyages, Il est grand temps de rallumer les étoiles, de Virginie Grimaldi, raconte la voyage d'une mère et de ses deux filles en Scandinavie, qui ont tout plaqué pour cette conquête de la dernier chance. On retiendra également Frangine d'Adèle Bréau, Gray de Léonie Swan, ou encore La vie commence à 20h10 : un rêve vaut bien quelques mensonges, signé Thomas Raphaël. À vous de faire vos choix !

Le Yassa au poulet, un plat sénégalais !

Avant ou après une bonne lecture, direction la cuisine ! Alexandre Bella Ola, dirigeant de deux restaurants, à Paris et à Montreuil, vous fait découvrir une recette sénégalaise : le poulet Yassa.

Tout commence par la cuisson du poulet : après l'avoir découpé environ en 16 morceaux (si le poulet est entier), enfournez-le pendant 25 minutes en y ajoutant préalablement une cuillère à soupe de moutarde, une de paprika, 3 cuillères à soupe de tamarin ainsi qu'une moitié de jus de citron. Profitez de ce temps de cuisson pour cuire dans un autre plat, et séparément, les carottes (10 minutes) puis les poivrons (3 minutes).

En ce qui concerne les oignons, épluchez-les et émincez-les finement. Avec de l'huile, faites-les cuire à feu vif jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Ajoutez le reste de moutarde, de paprika, de tamarin et de jus de citron. Puis, à feu doux cette fois, laissez mijoter 20 minutes. Ne vous reste plus qu'à mélanger l'ensemble avec le poulet, et laisser cuire à nouveau, à feu doux, pendant 15 minutes. "Vous pouvez accompagner le tout avec du riz, des pommes de terre ou encore des haricots verts" conseille le chef cuisinier…

Ingrédients (pour 5 à 7 personnes) :

- un poulet entier

- 5 oignons

- 3 carottes

- poivrons (1 jaune et 1 vert)

- 200g d'olives vertes dénoyautées

- moutarde

- paprika

- citron vert

- concentré de tamarin

- huile et sel

Invités :

- Lolita Savaroc : blogueuse littéraire.



- Alexandre Bella Ola : chef cuisinier