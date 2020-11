On est fait pour s'entendre du 17 novembre 2020

publié le 17/11/2020 à 17:10

"On est fait pour se détendre", c'est votre rendez-vous pour vous faire du bien, et vous relaxer pendant ce (re)confinement. A rester chez soi, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles séries. Et parmi toutes celles proposées, les séries historiques marquent des points. Au programme également, la recette d'un plat typique asiatique, le tigre qui pleure.

Pour Alain Carrazé, spécialiste, "ces séries historiques sont différentes des documentaires, car elles nous montrent ce qui ne peut pas être vu normalement, on s'immisce dans la tête des protagonistes". L'exemple le plus flagrant est la minisérie "Chernobyl", qui raconte l'explosion de la centrale nucléaire survenue en URSS en 1986. "Ce n'est pas la série la plus "feel good" du moment, mais elle apporte un point de vue interne à une situation réelle" continue le spécialiste.

Autre série au succès incontournable, et dont la 4ème saison vient de sortir sur Netflix : "The Crown". Retraçant l'histoire de la Grande-Bretagne à travers les yeux de la reine d'Angleterre, sa production à couté une fortune, mais elle en vaut la peine. "Les costumes, le décor doré, et les dialogues entre les protagonistes, voilà ce qui en fait tout le succès" témoigne Alain Carrazé. En France, "Les Rois maudits", "Versailles", ou encore "Un village français" (disponible sur Salto), apportent également cette atmosphère historique, racontée de l'intérieur.

Le tigre qui pleure, succulente recette asiatique

Fini l'histoire, retour au présent, et dans l'assiette ! Grégory Cohen, chef cuisinier, vous dévoile la recette d'un plat typique asiatique, le tigre qui pleure, à base de viande de bœuf. "La légende viendrait d'un tigre affamé qui aurait reçu de la part d'humains qui se sentaient menacés, une assiette de viande. Celle-ci aurait été tellement tendre et bonne que le tigre aurait versé une larme d'émotion" raconte-t-il.

"Pour commencer, hachée de la coriandre, de la menthe, et de la citronnelle. Ecrasez ensuite l'ail, et mélangez tous les ingrédients. Enduisez votre viande de cette marinade, et laissez au frais pendant 2 à 3h" conseille le cuisinier.

Pendant ce temps là, place à la préparation de la sauce. "Dans de l'eau bouillante, versez de la pulpe de tamarin, puis filtrez au bout de 15 minutes pour ne garder que le jus. Ajoutez du jus de citron vert, de la sauce nuoc-mam, et incorporez les herbes, échalotes, piment et ciboule hachée" raconte Grégory Cohen. Et d'ajouter enfin : "Après avoir saisi votre viande sur un gril très chaud, 2 minutes sur chaque face, vous pouvez rajouter la sauce et vous régaler".

Ingrédients : (pour 6 personnes)

- 3 tranches de faux filet de bœuf (140 grammes par personne)

- 45ml de sauce d'huitre

- 30ml de sauce soja

- 5 gousses d'ail

- 2 branches de citronnelle

- 3 branches de coriandre

- 2 branches de menthe

Pour la sauce

- 5cm de pulpe de tamarin (mélange citron/sucre pour remplacer)

- 30ml sauce nuoc-mam

- 3 branches de coriandre

- 2 branches de menthe

- 3 citrons verts

- 5 échalotes

- 2 piments rouges

- 4 ciboules

Invités :

- Alain Carrazé : spécialiste des séries-télé





- Grégory Cohen, chef cuisinier