publié le 07/04/2020 à 06:30

Le chèque énergie sera une nouvelle fois distribué par l'Etat aux ménages les plus modestes pour les aider à régler leurs factures. Cette aide, semblable à un bon d'achat, va être automatiquement envoyé aux contribuables qui y ont droit, grâce aux informations transmises à l'administration fiscale.

Le chèque énergie est conditionné aux revenus du ménage. Il ne faut pas gagner plus de 10.700 euros pour une personne seule, 16.050 euros pour un couple, 19.260 euros pour un couple avec un enfant. Et pour connaître les seuils suivants, il faut ajouter 3.210 euros par personne composant le foyer.

En raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, l'envoi des versements de cette année a été reporté. Le ministère de la Transition écologique et solidaire a partagé un nouveau calendrier. La période d’envoi est ainsi programmée entre début avril et la fin du mois de mai, et diffère en fonction des départements. Pour rappel, la réception se fait généralement entre 2 et 4 jours après expédition. Les délais de distribution du courrier peuvent cependant être allongés à cause de la crise sanitaire que traverse actuellement le pays.

Le calendrier des versements par département :

Ain (01) : 22 avril

Aisne (02) : 8 et 9 avril

Allier (03) : 22 avril

Alpes-de-Haute-Provence (04) : du 25 au 28 mai

Hautes-Alpes (05) : du 25 au 28 mai

Alpes-Maritimes (06) : du 25 au 28 mai

Ardèche (07) : 29 et 30 avril

Ardennes (08) : 8 et 9 avril

Ariège (09) : du 18 au 22 mai

Aube (10) : 15 et 16 avril

Aude (11) : du 25 au 28 mai

Aveyron (12) : du 18 au 22 mai

Bouches-du-Rhône (13) : du 25 au 28 mai

Calvados (14) : du 11 au 15 mai

Cantal (15) : 29 et 30 avril

Charente (16) : du 18 au 22 mai

Charente-Maritime (17) : du 18 au 22 mai

Cher (18) : du 11 au 15 mai

Corrèze (19) : du 18 au 22 mai

Corse-du-Sud (2A) : 5 envois étalés sur 8 semaines (entre le 8

avril et le 28 mai)

Haute-Corse (2B) : 5 envois étalés sur 8 semaines (entre le 8

avril et le 28 mai)

Côte-d'Or (21) : 22 avril

Côtes d'Armor (22) : du 11 au 15 mai

Creuse (23) : du 18 au 22 mai

Dordogne (24) : du 18 au 22 mai

Doubs (25) : 15 et 16 avril

Drôme (26) : 22 avril

Eure (27) : du 11 au 15 mai

Eure-et-Loir (28) : 5 envois étalés sur 8 semaines (entre le 8

avril et le 28 mai)

Finistère (29) : du 11 au 15 mai

Gard (30) : du 25 au 28 mai

Haute-Garonne (31) : du 25 au 28 mai

Gers (32) : du 18 au 22 mai

Gironde (33) : 15 et 16 avril, 4 envois étalés sur 4 semaines (entre le 22

avril et le 15 mai) pour la ville de Bordeaux

Hérault (34) : du 25 au 28 mai

Ille-et-Vilaine (35) : du 11 au 15 mai

Indre (36) : du 11 au 15 mai

Indre-et-Loire (37) : du 11 au 15 mai

Isère (38) : 8 au 9 avril, 4 envois étalés sur 6 semaines (entre le 8

avril et le 15 mai) pour la ville de Grenoble

Jura (39) : 15 et 16 avril

Landes (40) : du 18 au 22 mai

Loir-et-Cher (41) : du 11 au 15 mai

Loire (42) : 29 et 30 avril

Haute-Loire (43) : 22 avril

Loire-Atlantique (44) : du 11 au 15 mai

Loiret (45) : du 11 au 15 mai

Lot (46) : du 25 au 28 mai

Lot-et-Garonne (47) : du 18 au 22 mai

Lozère (48) : du 25 au 28 mai

Maine-et-Loire (49) : du 11 au 15 mai

Manche (50) : du 11 au 15 mai

Marne (51) : 8 et 9 avril

Haute-Marne (52) : 15 et 16 avril

Mayenne (53) : du 11 au 15 mai

Meurthe-et-Moselle (54) : 8 et 9 avril

Meuse (55) : 8 et 9 avril

Morbihan (56) : du 11 au 15 mai

Moselle (57) : 8 et 9 avril

Nièvre (58) : 15 et 16 avril

Nord (59) : 1er et 2 avril

Oise (60) : 8 et 9 avril

Orne (61) : du 11 au 15 mai

Pas-de-Calais (62) : 1er et 2 avril

Puy-de-Dôme (63) : 29 et 30 avril

Pyrénées-Atlantiques (64) : du 18 au 22 mai

Hautes-Pyrénées (65) : du 18 au 22 mai

Pyrénées-Orientales (66) : du 18 au 22 mai

Bas-Rhin (67) : 8 et 9 avril, 2 envois étalés sur 6 semaines (entre le 8

avril et le 15 mai) pour la ville de Strasbourg

Haut-Rhin (68) : 15 et 16 avril

Rhône (69) : 29 et 30 avril

Haute-Saône (70) : 15 et 16 avril

Saône-et-Loire (71) : 15 et 16 avril

Sarthe (72) : du 11 au 15 mai

Savoie (73) : 22 avril

Haute-Savoie (74) : 15 et 16 avril

Paris (75) : 6 et 7 mai

Seine-Maritime (76) : du 11 au 15 mai

Seine-et-Marne (77) : 29 et 30 avril

Yvelines (78) : 29 et 30 avril

Deux-Sèvres (79) : 2 envois étalés sur 5 semaines (entre le 15

avril et le 7 mai)

Somme (80) : 8 et 9 avril

Tarn (81) : du 25 au 28 mai

Tarn-et-Garonne (82) : du 25 au 28 mai

Var (83) : du 25 au 28 mai

Vaucluse (84) : du 25 au 28 mai

Vendée (85) : du 11 au 15 mai

Vienne (86) : du 18 au 22 mai

Haute-Vienne (87) : du 18 au 22 mai

Vosges (88) : 15 et 16 avril

Yonne (89) : 15 et 16 avril

Territoire de Belfort (90) : 8 et 9 avril

Essonne (91) : 6 et 7 mai

Hauts-de-Seine (92) : du 11 au 15 mai

Seine-St-Denis (93) : 6 et 7 mai

Val-de-Marne (94) : 6 et 7 mai

Val-D'Oise (95) : du 11 au 15 mai

Guadeloupe (971) : 5 envois étalés sur 8 semaines (entre le 8

avril et le 28 mai)

Martinique (972) : 3 envois étalés sur 5 semaines (entre le 20

avril et le 22 mai)

Guyane (973) : 3 envois étalés sur 8 semaines (entre le 8

avril et le 28 mai)

La Réunion (974) : 5 envois étalés sur 8 semaines (entre le 8

avril et le 28 mai)