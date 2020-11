Confinement : peut-on recevoir des voisins chez soi ?

publié le 02/11/2020 à 13:22

Le confinement va-t-il resserrer les liens entre voisins ? On se rappelle des nombreuses images ayant circulé sur les réseaux sociaux en avril et mai dernier lors du premier confinement, de voisins prenant l'apéritif par balcon interposé, donnant des cours de sports, des quizz et autres mini-concerts.

Pour ce nouveau confinement, il faudra également s'en tenir à ce genre de pratiques avec ses voisins. Si les nouvelles mesures donnent plus de liberté qu'en avril dernier notamment sur les déplacements professionnels, la sphère privée reste elle toujours assujettie aux mêmes restrictions.

Le Premier ministre Jean Castex a insisté sur ce point lors d'une conférence de presse le jeudi 29 octobre, où il a détaillé les règles concernant les événements privés. Il sera impossible "d’aller chez des amis, de recevoir des amis à la maison" et donc impossible d'accueillir chez vous vos voisins où habitants du quartier.

Pas de déplacements "en dehors des motifs prévus"

Il est impossible de "se déplacer en dehors des motifs prévus", a insisté le Premier ministre, à savoir "pour faire vos courses alimentaires, vous rendre et revenir de votre lieu de travail si vous n’êtes pas en capacité de télétravailler, pour des motifs médicaux, pour de motifs familiaux impérieux, ou pour une convocation judiciaire ou administrative", a-t-il détaillé. Ces motifs sont inscrits sur l'attestation dérogatoire de déplacement, qui est à fournir à chaque sortie sous peine d'une amende forfaitaire de 135 euros.