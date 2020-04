Confinement : non, le couple Macron n'est pas en train de faire du jet-ski

publié le 18/04/2020 à 17:49

C'est une fake news. Récemment, une publication accompagnée de clichés montrant le couple présidentiel en jet-ski a largement été diffusée sur Facebook. Vu des centaines de milliers de fois sur le réseau social, le message accusait Emmanuel et Brigitte Macron de profiter du confinement pour s'amuser.

Le message a été démenti par Les Décodeurs pour Le Monde. En effet, les clichés utilisés pour mettre en cause le couple présidentiel existent, mais ces photos datent en réalité du mois d'août 2018. Emmanuel et Brigitte Macron s'étaient accordés des vacances en famille au Fort de Brégançon, la résidence présidentielle estivale officielle, à Bormes-les-Mimosas dans le Var.

Les photos utilisées viennent d'un article du magazine Voici publié bien avant le confinement. Comme l'expliquent nos confrères, il suffit de lancer une recherche d'images inversée dans un moteur de recherche afin de vérifier si l'image n'a pas été sortie de son contexte. Par exemple dans l'onglet "images" de Google, il suffit de rentrer l'adresse web et de lancer une "recherche par image".

Le diffuseur dit avoir fait usage du second degré

Toujours selon Les Décodeurs, la personne à l'origine de la publication se défend en disant avoir publié le message en faisait usage du second degré et semblait avoir été surpris par l'ampleur de la diffusion. La publication a été relayée environ 2.500 fois, atteignant plus d'une centaine de milliers d'internautes. À savoir si toutes ces personnes ont réussi à déceler le second degré.