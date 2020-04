Coronavirus : Brigitte Macron appelle Nabilla après son don pour les hôpitaux

publié le 03/04/2020 à 21:07

"Aujourd’hui est un grand jour pour moi car j'ai eu l’immense honneur et le privilège de recevoir un appel de Madame Brigitte Macron". Sur Instagram, ce vendredi 3 avril, la star de télé-réalité Nabilla Benattia a publié une vidéo dans laquelle on peut la voir discuter au téléphone avec la Première dame.

Cet appel survient un jour après que Nabilla et son époux Thomas, dans l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste, ont fait un don de 20.000 euros à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, que préside Brigitte Macron. La fondation a été un sujet sur lequel la Première dame et Nabilla se sont "longuement entretenues". "Elle m’a donné l’envie de participer à ce projet. J’ai compris que pour moi il est temps à présent d’utiliser mon énergie et ma notoriété pour cette cause", a-t-elle écrit sur son post Instagram.

Nabilla a ensuite invité ses 5,6 millions d'abonnés à la rejoindre et à effectuer des dons pour la Fondation. Seulement 30 minutes après sa publication, la vidéo a été vue plus de 380.000 fois.