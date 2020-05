publié le 13/05/2020 à 21:14

Le sanctuaire de Lourdes va rouvrir après deux mois de fermeture. À partir de ce samedi 16 mai, il accueillera à nouveau ses fidèles. Mgr Olivier Ribadeau Dumas, recteur du sanctuaire, s'en réjouit. "C'est une profonde joie et il y a aussi une certaine émotion", a-t-il déclaré sur RTL.

"Il rouvre dans le respect des normes édictées par les autorités sanitaires après un accord avec la préfecture. (...) Ce sont des voisins, des proches de Lourdes qui se déplaceront dans un premier temps", a-t-il précisé, faisant allusion au périmètre de 100 km mis en place par le gouvernement lors de la première phase de déconfinement.

La grotte, quant à elle, restera fermée. "Les pèlerins seront accueillis aux portes du sanctuaire par des hospitaliers. Il leur sera proposé un parcours à l'intérieur : ils n'auront pas un accès direct à la grotte mais ils pourront se recueillir dans la limite d'un regroupement de 10 personnes. Ils pourront aussi prendre de l'eau et pourront déposer un cierge dans les chapelles de lumière".

Une perte d'exploitation de 8 millions d'euros

"Les pèlerins ont manqué à Lourdes et Lourdes a manqué à beaucoup de personnes. Lourdes, c'est la fraternité entre les malades, la place prioritaire donnée aux plus petits et aux plus fragiles, c'est aussi la rencontre des cultures et la possibilité pour ceux qui cherchent à trouver une réponse aux questions qu'ils se posent", s'est-il réjoui.

Interrogé sur les dégâts économiques de deux mois de fermeture, il répond : "À la fin de saison, nous serons avec une perte d'exploitation de 8 millions d'euros. C'est une catastrophe. En même temps que je lance cet appel à la joie pour la réouverture, je compte aussi sur la générosité de tous ces pèlerins pour venir en aide à ce sanctuaire qui a besoin d'eux", a-t-il conclu.