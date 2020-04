Crise sanitaire, crise au sein couple

publié le 30/04/2020 à 02:25

Christophe est séparé depuis un an. Et depuis la séparation il n'a pas vu sa fille de 9 ans. Malgré son droit de garde d'un week-end sur deux, son ex-compagne ne laisse pas la petite voir son père. Christophe a fait appel, mais il a été reporté au 7 mai. Il se demande si l'audience se tiendra car il n'a aucune nouvelle.

La sœur de Sébastien a été opérée hier d'un cancer du sein. Sébastien souhaiterait lui rendre mais ne sait pas s'il a le droit de se déplacer. D'autant plus que cela pourrait être risqué pour sa sœur.

Jean-Michel a rencontré sa compagne dans la maison de retraite de leurs mères. Aujourd'hui, le couple est toujours ensemble et sont en train de divorcer chacun de leur cotés. Vendredi, la mère de Jean-Michel est décédée du Covid-19 et la mère de sa compagne est aussi atteinte.

Thomas est en couple depuis 2 ans. Juste avant le confinement, ils ont emménagé ensemble. Au fur à mesure du confinement, la compagne de Thomas perdait de plus en plus de poids. Il a appris qu'elle est émétophobe, une peur irrationnelle de vomir. Thomas ne comprend pas et s'inquiète car elle est partie chez sa mère et souhaite recommencer la relation comme à ses débuts.

Angèle a deux hommes dans sa vie. Un est marié et l'autre libre. Mais elle n'est pas vraiment liée avec lui. Très indépendante, elle réfléchit à ses relations et ses désirs.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

