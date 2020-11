Confinement : l'allongement du délai pour les IVG médicamenteuses renouvelé

publié le 09/11/2020 à 20:36

Comme lors du premier confinement, "le délai pour recourir à une IVG médicamenteuse hors milieu hospitalier est assoupli, passant ainsi de 7 à 9 semaines d'aménorrhée". Le gouvernement a annoncé lundi 9 novembre qu'il renouvelait cette disposition entrée en vigueur pendant la période d'isolation du printemps, afin de garantir le droit à l'avortement en pleine épidémie de coronavirus.

Dans un communiqué, les ministères de la Santé et à l'Égalité encouragent par ailleurs la téléconsultation, notamment pour la première "consultation d'information et d'ordonnance" et celle de contrôle organisée "dans les 14 à 21 jours qui suivent" la prise "du médicament qui arrête la grossesse (antiprogestérone)". Pour cette dernière, "en cas de téléconsultation, la femme pourra aller chercher le médicament en officine, en lien avec le médecin ou la sage-femme, écrit le ministère. Le deuxième médicament (prostaglandine) devant être pris 36h à 48h après le premier".

Parallèlement à cette décision du gouvernement, 76 députés ont demandé dimanche 8 novembre au gouvernement l'accélération de l'examen d'une proposition de loi allongeant le délai de recours à l'avortement. Le texte prévoit notamment que l'IVG chirurgical soit possible jusqu'à 14 semaines de grossesse ( et non plus 12) ainsi que la suppression de la double clause de conscience des médecins.