La différence d'âge dans un couple

publié le 21/11/2019 à 01:30

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Joffrey a recontacté son amour de jeunesse il y a 1 an. Depuis le début de l'année, il sont en couple. Malheureusement, Joffrey et sa compagne ne peuvent pas vivre leur histoire tranquillement. L'ex de la petite amie de Joffrey est encore très présent, trop présent. En effet, il envoie des sms de menaces et même d'insultes à la compagne de Joffrey. Il fait du chantage à propos de l'enfant qu'ils ont en commun. Joffrey se retrouve au milieu de ce conflit sans savoir quoi faire pour que cela cesse.

Stéphane a rencontré une jeune femme au travail cet été. Mais elle est beaucoup plus jeune que lui. Il a 48 ans et elle 24. Il a des sentiments pour elle et aimerait que cette histoire se prolonge. Le seul problème c'est que Stéphane se demande si ces sentiments sont normaux ou malsains.

Sergio s'est marié cet été avec une femme qui a 25 ans de moins que lui. Il souhaitait soutenir Stéphane.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".



