Couple : Oser se séparer

publié le 23/10/2019

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 22 octobre 2019 :



François est marié depuis 23 ans mais il n'a plus de sentiments pour sa femme. Il y a un an, il a rencontré une femme dont il est tombé éperdument amoureux. A près avoir attendu que sa fille passe ses examens, il pense dorénavant à divorcer. Malgré le fait qu'il ait tout préparé, François n'arrive pas à sauter le pas de la demande de divorce.

La tante d'Olivia a mis fin à ses jours il y a un an et demi. Un an plus tard, le mari de sa tante révèle qu'elle avait écrit une lettre qui s'adressait à toute la famille. Après l'avoir lue, Olivia souhaiterait mettre le fils de sa tante au courant. Elle constate qu'il va mal depuis le décès de sa mère. Olivia souhaiterait en parler mais la famille n'est pas d'accord.

Jean-Michel a entendu le témoignage de François. Il est dans la même situation que lui. Il a rencontré une femme il y a un an et demi dans l'EHPAD dans lequel vit sa mère. Cette rencontre lui a redonné la joie de vivre après un long épisode dépressif.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".

