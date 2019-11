L'alcoolisme dans le couple

publié le 13/11/2019 à 02:20

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 12 novembre 2019 :

Philippe est inscrit sur des sites de rencontres depuis 6 ans. Il n'arrive pas à faire de rencontres sérieuses. Il compare cela à une société ou l'on prend et l'on jette. Il déplore que les personnes ne recherchent que des aventures d'un soir.

Camille est célibataire depuis l'année dernière après une relation qui s'est mal terminée. Elle a du mal à faire des rencontres. Elle sort seule, elle va danser, mais n'arrive pas à rencontrer l'homme qui la fera chavirer.

Nadia est mariée depuis plus de 27 ans. Elle n'arrive plus à vivre avec son mari. Elle souhaite le quitter. Elle pense à faire des démarches pour trouver un emploi et divorcer. Mais elle a besoin de courage.

Christina est mariée depuis presque 30 ans. Depuis le début de leur relation, son mari boit. Au départ, elle ne le remarquait pas, mais depuis quelques temps cela devient de moins en moins supportable pour Christina. Surtout depuis qu'elle a pris conscience qu'il buvait en cachette. Il nie être alcoolique, mais lui demande des excuses après avoir bu. Christina aime son mari et voudrait l'aider à s'en sortir. Elle ne sait pas comment s'y prendre.

