publié le 13/11/2020 à 17:26

Art, culture, cinéma, musique… "On est fait pour se détendre", c'est le rendez-vous de ce nouveau confinement pour se faire du bien. Chaque jour, des thèmes destinés à vous détendre et à garder le moral en ces temps moroses. Et pour se redonner le sourire, quoi de mieux que d'écouter les musiques de notre enfance ? Et le tout en cuisinant un succulent velouté châtaigne miso…

Éric Jean-Jean, animateur de Bonus Track et Stop ou Encore l'affirme, "c'est entre 13 et 19 ans qu'on se fabrique nos goûts musicaux". Et si les chansons de notre jeunesse nous redonne un peu le sourire, c'est avant tout car elles nous rappellent une époque remplie d'insouciance. "On est fait pour se détendre" a sélectionné pour vous, selon les années, une musique qui, indéniablement, vous a marqué et vous rappelle de bons souvenirs.

Années 60 : "Itsi Bitsi petit bikini" - Dalida

Version française de la musique américaine "Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polkadot Bikini", adaptée par Lucien Maurice, elle raconte l'histoire d'une jeune fille timide hésitant à se montrer dans son nouveau bikini à la plage.

Années 70 : "Toute la musique que j'aime" - Johnny Hallyday

Il est l'artiste qui a le plus eu de classement honorable dans les hits parade en France. Si la star du rock a continué de marquer son emprunte par la suite, nuls doutes que son titre "Toute la musique que j'aime" résonne encore, 44 ans après.



Années 80 : "Quand la musique est bonne" - Jean-Jacques Goldman

Si vous êtes nés au début des années 70, son blouson en cuire vous a forcément marqué. Il est l'homme des années 80 en France. On aurait pu en choisir plein d'autres, mais celle-là vaut le détour…

Années 90 : "Désenchantée" - Mylène Farmer

Extrait de l'album L'autre, le titre sort en mars 1991, en pleine guerre du Golfe. Et à cette époque, on est tous désenchanté.

Années 2000 : "I Gotta Feeling" - Black Eyed Peas

Titre incontournable de ces premières années du 21ème siècle, on le doit à deux Français : Fred Rister et son célèbre ami David Guetta, qui ont ensemble composé ce titre avant de le proposer au groupe californien.

Velouté châtaignes miso, la cuisine en détente

Et pour accompagner vos chansons d'enfance qui vous redonnent le sourire, direction la cuisine avec notre chef Angèle Ferreux-Maeght. Au menu : un velouté châtaignes miso.

"Pour commencer, dans une poêle bien chaude, mettez un peu d'huile d'olive et faites revenir les échalotes et l'ail grossièrement hachée" explique-t-elle. Et d'ajouter : "Ajoutez ensuite 400 grammes de châtaignes cuites, recouvrez-le tout avec du bouillon, une grosse cuillère à soupe de pate de miso". Ne reste plus qu'a ajouter si on le souhaite 20cl de crème d'avoine ou de crème entière, et à mixer le tout !

Rapide, simple et efficace, il ne vous reste plus qu'une chose à faire : se régaler !



Ingrédients : pour 4 personnes

- 400g châtaignes cuites

- une cuillère à soupe de pâte de miso

- 4 échalotes

- 3 gousses d'ail