Confinement : comment améliorer sa connexion internet ?

publié le 19/04/2020 à 06:30

Alors que la France a atteint son premier mois de confinement, le réseau internet peut se voir restreint au vu des millions de Français connectés en ligne chaque jour. Si votre connexion a tendance à tourner au ralenti, c'est malheureusement normal, mais nous avons bien conscience que cela peut devenir pénible, particulièrement pour les personnes en télétravail.

Afin d'améliorer votre connexion Wi-Fi, 4G, ou ethernet, quelques petites astuces peuvent être mises en pratique. Tout d'abord, comme le signalent nos confères de chez LCI et BFMTV, un bon emplacement de la box internet est nécessaire, afin d'obtenir le meilleur signal Wi-Fi. Il faut donc dans l'idéal, que votre box soit dans une pièce centrale de votre logement, et si possible surélevée.

Les murs et obstacles physiques peuvent ralentir les ondes et altérer la connexion Wi-Fi. Si les problèmes persistent vous pouvez vous munir d'appareils permettant de préserver la qualité du signal Wi-Fi et mieux le répartir au sein de votre logement :



1. Le répéteur : il fait office de relai Wi-Fi dans votre logement, il est à privilégier si vous n'avez pas une trop grande surface. Pas très imposant, celui-ci n'est également pas très onéreux et permet une meilleure diffusion du signal.

2. Le routeur : Si vous avez une surface trop importante pour faire usage d'un répéteur, la solution se trouve alors peut-être dans le routeur. Cet appareil génère lui-même une connexion Wi-Fi à la place de votre box internet.

3. Le boitier CPL (courant porteur de ligne) : Si votre installation électrique est de bonne qualité, vous pouvez vous tourner vers le CPL. Ce boitier permet de faire passer internet par le réseau électrique de manière très performante.

Le retour du câble ethernet

Si votre Wi-Fi rame toujours, vous pouvez utiliser le réseau filaire en ressortant votre bon vieux câble ethernet. Avec celui-ci votre ordinateur est directement relié à votre box internet. Contrairement au réseau Wi-Fi, ce type de connexion n'entraine aucune perte de débit.

Cette solution est recommandée pour les personnes en télétravail. En effet, il est fréquent que les télétravailleurs fassent usage d'un VPN (un réseau privé virtuel) pour consulté leurs mails professionnels ou avoir accès à leur espace de travail. Le VPN cumulé à la connexion Wi-Fi peut ralentir le débit, en particulier lors de visio-conférences, qui comme les plateformes telles que Netflix ou sont de gros consommateurs de bande passante, comme l'indique l'Arcep dans son document.

Utilisez votre smartphone comme modem

Vous pouvez également utiliser le réseau 4G de votre téléphone portable. Tous les smartphones compatible 4G peuvent partager leur connexion à internet à un ordinateur. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone et activez le mode "partage de connexion". Celui-ci peut également être sécurisé avec la mise en place d'un mot de passe, limitant l'accès aux seules personnes bénéficiant du code.

Sur votre ordinateur, dans vos paramètres wifi il vous suffit de vous connecter au réseau Wi-Fi généré par votre partage de connexion. Attention néanmoins, à regarder si vous disposez de suffisamment de Gigaoctets dans votre forfait, car avec le "partage de connexion" l'utilisation d'internet est "prélevé" sur votre forfait mobile, à contrairement à la Wi-Fi.



Dernier petit conseil : les plateformes de streaming, telles que Netflix, Disney + ou OCS, consomment beaucoup de bande passante et limitent la qualité de votre débit. Pensez à télécharger vos contenus (films, documentaires, etc) la nuit afin d'éviter des ralentissements la journée.