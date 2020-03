Confinement : 3 réflexes à avoir pour ne pas surcharger le réseau internet

publié le 20/03/2020 à 17:00

En pleine période de confinement, le réseau internet tiendra. C'est ce qu'a assuré le PDG d'Orange Stéphane Richard sur RTL vendredi 20 mars. Pour autant, il n'est pas accessoire de modifier légèrement sa consommation pour une utilisation collective optimale.

Et pour cause : même si "les réseaux fixes et mobiles sont conçus pour tenir", le trafic téléphonique enregistré depuis le début du confinement a par exemple été multiplié par deux. "Les gens sont revenus à cette pratique basique qu'est l'appel", décrit Stéphane Richard. À titre de comparaison, "on est sur des pics à Noël ou au jour de l’an, ou les soirs où les consommateurs utilisent les plateformes de streaming".

Pour ce qui est du réseau internet Stéphane Richard note que l'utilisation de WhatsApp a été elle multipliée par 5 et celle de la visio-conférence par 2. Alors pour prévenir tout éventuel problème de réseau, il demande à toutes et tous d'avoir une consommation réfléchie et reprend "l'appel au grand public" du secrétaire d'État au numérique Cédric O.

Privilégier le wifi, télécharger ses séries la nuit plutôt que les regarder en streaming, éviter la 4K... nous avons aussi besoin que chacun adapte ses usages sans se priver. Pour que tout le monde puisse profiter du réseau ! @FFTelecoms @Arcep @BrunoLeMaire @AgnesRunacher — Cédric O (@cedric_o) March 19, 2020

1. Utiliser le réseau wifi

D'abord, il est primordial d'utiliser de manière "systématique" le réseau wifi de son appartement ou de sa maison pour se connecter à internet. "C'est vraiment essentiel", insiste Stéphane Richard. La raison est simple : les réseaux fixes sont beaucoup plus solides que les réseaux mobiles, tels que la 4G, et risquent moins la saturation.

Ceci concerne en particulier les vidéos. Le secrétariat d'État au numérique conseille d'ailleurs de privilégier le téléchargement plutôt que le streaming.

2. Télécharger la nuit

Si vous optez pour le téléchargement, l'idéal est de privilégier cette pratique "en dehors des heures de pointe", recommande le PDG d'Orange. Concrètement, les gros téléchargements comme ceux des films ou des séries doivent être effectués la nuit - à partir de 23 heures - pour éviter d'encombrer le réseau.

3. Éviter les contenus trop lourds

Troisième et dernière recommandation : "Éviter les contenus très consommateurs en bande passante", demande Stéphane Richard. C'est notamment le cas des vidéos en très haut débit ou en qualité 4K.