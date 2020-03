"Capital" : pourquoi le prix de l'électricité n'a pas fini d'augmenter

publié le 23/03/2020 à 10:43

C'est une des énergies les plus utilisées par les foyers français : 41% de nos logements sont chauffés à l'électricité et pourtant son prix a été multiplié par sept depuis 1973. Trois-quarts de l'électricité que nous utilisons quotidiennement est d'origine nucléaire et provient des 19 centrales qui quadrillent la France et qui sont le gage de l'indépendance énergétique de notre pays.

À la tête de toutes ces centrales, EDF, l'unique producteur d'énergie nucléaire en France, nous promet une électricité pas chère mais aussi écologique sans émission de CO2. Mais qu'en est-il réellement ? Payons-nous vraiment le bon prix pour cette électricité ?

De l'exploitation sous haute tension des réacteurs à leur coûteuse déconstruction, du fameux EPR, le réacteur nouvelle génération, à la question brûlante des déchets radioactifs, Capital a enquêté. Quel est le vrai coût du mégawattheure ? Devons-nous nous attendre à voir notre facture exploser ? Révélations sur le vrai prix de votre électricité.

