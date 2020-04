publié le 17/04/2020 à 08:51

C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières semaines. Les appels au 17 pour dénoncer des voisins ou des habitants ne respectent pas le confinement explosent, notamment dans les grandes villes, selon le syndicat Alternative Police. Ils représenteraient même jusqu'à 70% de la totalité des appels reçus quotidiennement par les forces de l'ordre.

Une démarche approuvée par 43% des Français, selon notre baromètre Harris Interactive. Dans le détail, les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont ceux qui se montrent les plus compréhensifs. 63% comprennent ceux qui dénoncent. L'étude a également été faite en fonction des sensibilités politiques.

Les sympathisants du Rassemblement national sont ceux qui approuvent le plus ce genre d'initiative (58%), devant ceux des Républicains (43%), de La République en Marche (40%), d'Europe Ecologie - Les Verts (42%), du Parti socialiste (34%) et de la France insoumise (30%).

A contrario, 57% des personnes interrogées se disent contre le fait de dénoncer ceux qui ne respecteraient pas le confinement. Les personnes âgées de 50 ans et plus sont 62% à désapprouver la démarche. On observe également des disparités selon les zones d'habitation : 45% des sondés résidant en Province sont pour ces appels de délation, quand 64% des Franciliens sont contre.