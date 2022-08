Comprendre une infidélité

Marie a peur de refaire une dépression. Elle a 77 ans et beaucoup de ses proches sont décédés. Elle a tout d'abord perdu ses parents durant son enfance. Elle a été élevée par sa sœur. Elle a ensuite perdu pratiquement tous ses neveux, décédés et son gendre a fait une crise cardiaque. Marie a déjà fait une dépression et elle a été suivie psychologiquement, il semblerait qu’elle souffre du syndrome de l’abandon. Aujourd’hui elle a très peur de refaire une dépression, elle n’arrive toujours pas à digérer tous ces abandons.

Samuel à 43 ans. Il est marié avec sa femme depuis leurs 17 ans. Ils ont un enfant et depuis environ 8 ans, ils n’arrivent pas à en avoir un autre. Cette relation a commencé peu à peu à lasser Samuel. Il y a deux ans il a rencontré une femme au sport. Ils se sont vus régulièrement. Samuel est partagé entre sa mauvaise conscience et le fait qu’il n’a connu qu’une seule femme dans sa vie. La relation qu’il a commencé avec cette femme rencontrer au tennis, s’est beaucoup ralenti mais Samuel voudrait justement qu’elle recommence de plus belle.

La mère de Valérie a 94 ans. Elle a toujours été absente dans la vie de ses enfants. Valérie ne s’entend pas du tout avec elle et ses frères et sœurs non plus. Depuis toujours, ils n’ont jamais réussi à créer de lien avec elle. Valérie a eu beaucoup de problèmes liés à cette relation. Aujourd’hui sa mère se rapproche doucement de la mort et réclame beaucoup d’attention. Valérie voudrait savoir comment rendre quelque chose qui n’a jamais été donné.

Elsa travaille dans le milieu carcéral. Elle travaille à la fois dans un centre de détention où elle accueille les familles avant qu’ils aillent au parloir et dans prison centrale où elle pratique des lectures aux prisonniers. Elle témoigne de son expérience personnelle. Elle a remarqué un gros rejet des gens par rapport à ce milieu. Elle voudrait sensibiliser les gens. La plupart des familles et des détenus ont eu des parcours très difficiles. Elsa ne souhaite pas excuser leur comportement mais simplement mettre un peu de lumière sur leur passé.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychologue Fabienne Kraemer recueille les confidences des auditeurs de RTL.

