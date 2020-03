Deuil : retrouver goût à la vie

publié le 11/03/2020 à 01:24

Vincent est en couple depuis 15 ans. Il y a peu, sa compagne lui a dit qu'elle n'avait plus de sentiment amoureux pour lui mais qu'elle ne souhaitait pas le quitter. Vincent sait qu'il a un grand déficit de confiance en lui et que sa compagne a dû jouer le rôle de mère pendant très longtemps. Aujourd’hui, elle a des soucis familiaux. Elle ne veut et ne peut continuer à remplir ce rôle auprès de Vincent. Face à cette situation, Vincent ne sait pas comment réagir face à sa conjointe.

David a perdu sa mère en septembre. Il a arrêté son travail, pour s'occuper d'elle pendant 6 ans. Malgré une très grande fratrie, de 10 frères et sœurs, David n'a jamais eu aucune aide. Pire, il n'a plus de nouvelle d'eux depuis le décès de sa mère. Même de sa sœur la plus proche qui lui a dit de se débrouiller seul. David a l'impression que sa famille le laisse tomber.

Sandra a de très grandes angoisses. Cela lui avait déjà valu de quitter les bancs de la fac. Après quelques années, elle a retenté de reprendre ses études dernièrement. Mais elle n'arrive pas à sortir de chez elle. Sandra voudrait réussir à apaiser et guérir ses angoisses.

Séverine a perdu son mari l'été dernier d'une tumeur au cerveau fulgurant. Comme David, elle vit très mal la solitude. Sa famille ne vient presque plus la voir. C'est le premier deuil qu'elle vit. La tristesse et la solitude pèsent sur Séverine.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook