Prison : condamné à la perpétuité, il retrouve la liberté

publié le 29/01/2021 à 03:09

Daniel est intervenu dans l'émission il y a environ 2 ans. Il était en permission.En effet, Daniel a été incarcéré pendant 30 ans. Dorénavant en aménagement de peine, il est sorti cet été de prison et souhaitait parler de sa réinsertion.

Charles a rencontré un homme par l'intermédiaire d'une application de karaoké. Après avoir échangé virtuellement, Charles tente de le rencontrer. Mais à chaque tentative il se heurte à une annulation.

La fille de Camille a 8 ans et a peur des fourmis. Elle ne souhaite plus aller à l'école à cause de cela. Cette phobie commence à prendre de trop grandes proportions selon Camille.

Michel vit en Ehpad depuis le décès de sa femme en décembre dernier. Sans enfant, il se sent un peu seul et aime écrire des poèmes.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée :

- Fondation M6 : contribue à la réinsertion des détenus

www.groupem6.fr/engagements/la-fondation/

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook