Infidélité : partir à la reconquête de soi

publié le 13/05/2020 à 01:46

Claire est très sociable mais vit seule . Elle s'est rendue compte de sa solitude durant le confinement. Le sentiment d'avoir envie d'autre chose, d'une nouvelle vie, était déjà présent mais s'est accentué chez Claire. Elle a donc décidé de monter un projet d'éco-hameau pour retourner vivre dans la nature.

Betty est en couple depuis 10 ans. Peu de temps avant le confinement son mari a découvert qu'elle avait eu une relation extraconjugale. Le confinement s'est déroulé tant bien que mal. Aujourd'hui, Betty souhaite renouer le dialogue car elle aime son conjoint.

Damia a perdu sa mère de 94 ans à cause du Covid-19. Tout s'est déroulé d'une étrange façon pour Damia. Elle n'a pas pu voir sa mère après le décès, l'enterrement était en petit comité masqué et sans avoir la possibilité de se réunir par la suite. Elle a l'impression d'avoir été spectatrice et ne réalise pas.

Andrée a une très grande maison à la campagne. Veuve, elle accueille deux hommes également veufs. Il vivent en petite communauté tous les trois. Elle propose aux auditeurs isolés de venir passer quelques jours chez elle après cette période difficile.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook