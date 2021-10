Coronavirus : la 3e dose pourra être obtenue en même temps que le vaccin contre la grippe

Cette décision pourrait faciliter les procédures. Conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) fin septembre, il sera possible de recevoir "simultanément" deux vaccins : celui contre la grippe et une éventuelle dose de rappel contre la Covid-19, a confirmé la Direction générale de la santé (DGS) auprès de RTL.fr.

Ces doses de rappel ont déjà commencé à être administrées depuis le 1er septembre, avec 18 millions de personnes en France éligibles pour recevoir cette injection supplémentaire. Cela concerne les personnes de 65 ans et plus, ainsi que les personnes qui présentent des comorbidités.

La vaccination simultanée sera possible à partir du lancement de la campagne de vaccination contre la grippe, le 26 octobre. "En ville, cela sera possible dans les pharmacies qui vaccinent avec les deux vaccins, ainsi que dans les cabinets médicaux et infirmiers, explique la DGS. L’idée, c’est de pouvoir apporter son vaccin antigrippal en officine pour être injecté dans le centre".

Une étude britannique a récemment montré que d'administrer en même temps les deux vaccins, avec des injections sur chacun des deux bras, ne présentait "pas de risque pour la sécurité et n'amoindrit pas la réponse immunitaire des deux vaccins". Les effets secondaires ressentis par les participants à l'étude étaient "légers à modérés" et similaires à ceux connus en recevant le vaccin contre la Covid-19 seul.