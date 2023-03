Comment se prémunir du retour des chenilles processionnaires ?

En raison du réchauffement climatique, la population de chenilles processionnaires est à la hausse. Une nouvelle qui n'a rien de réjouissant, car les poils de ces insectes sont urticants et allergisants, sur l'homme et sur l'animal. Le premier risque, dans le pire des cas, un glaucome ou un choc anaphylactique et le second une nécrose de la langue.

L'Agence régionale de santé (ARS) du Grand-Est - une région particulièrement touchée - a élaboré une liste de recommandations pour cohabiter au mieux avec ses nuisibles. Pour bien les comprendre, il est important d'expliquer que les chenilles processionnaires vivent dans les chênes et les pins et que ce sont les poils de ces petites bêtes, qui sont à incriminer, or ceux-ci sont très volatiles.

Lors d'une balade en forêt, l'ARS du Grand-Est conseille notamment de :

- Ne pas s'approcher de ces chenilles et encore moins de les toucher ;

- Porter des vêtements protecteurs (manches et pantalons longs, couvre-chef, voire des lunettes) ;

- Éviter de se frotter les yeux pendant et après la balade ;

- Se doucher en rentrant de balade et laver ses vêtements.

Pour les personnes qui auraient des chenilles processionnaires dans leur jardin ou à proximité, l'ARS conseille, en outre, de ne pas faire sécher leur linge à l'extérieur ; bien laver les fruits et légumes du jardin et faire très attention dès qu'ils sortent ou que les enfants jouent à l'extérieur.

Il est par ailleurs formellement proscrit d'écraser les chenilles ou de tenter de les déloger - une opération qui ne ferait que créer un nuage de poils urticants.



Bien laver son chien - et sa langue - en retour de balade

Si au retour de votre balade, vous constatez des poils sur votre peau ou que vous avez des plaques d'urticaires, il est possible de tenter de les enlever à l'aide d'un adhésif, mais le plus simple est de se laver avec du savon et de passer tous ses vêtements à la machine à laver - avec une eau la plus chaude possible -, puis au sèche-linge.

En cas de démangeaisons, la prise d'un antihistaminique peut aussi soulager. En cas de vomissements, malaises, vertiges, difficultés à déglutir, difficultés respiratoires, ou atteinte sévère des yeux, consultez un service d'urgence.

De la même façon, il est conseillé de laver son chien (corps, face et langue) à l'eau froide, en retour de balade, en se protégeant bien les mains avec des gants. Si le chien salive énormément, que sa langue gonfle, qu'il présente des difficultés respiratoires ou que ses paupières sont enflammées, il est requis de l'emmener chez le vétérinaire en urgence pour éviter qu'il ne fasse un œdème.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info