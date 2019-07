Comment rouler en toute sécurité avec votre remorque

publié le 21/07/2019 à 08:00

Attention aux remorques sur la route des vacances. Il faut d'abord être vigilant sur le chargement. En effet on estime que pas moins de huit remorques sur dix sont beaucoup trop chargées avec évidemment un risque de perdre ce que l'on transporte. C'est d'autant plus dangereux qu'en cas de coup de frein, vous risquez carrément de vous mettre en travers de la route.

Il faut ensuite absolument vérifier vos pneus. C'est le conseil de Christophe Ramond de la Prévention routière. "Souvent la remorque repose dans un garage ou à l'extérieur pendant de longs mois et les pneumatiques peuvent s'endommager et se dégonfler", précise le Directeur des études de l'association Prévention Routière. Il faut donc remettre de la pression et observer tout risque de craquelure sur les flans du pneumatique qui indiquent que le pneu s'est usé prématurément. Dans ce cas il faut les remplacer.

Il faut aussi surveiller votre vitesse. Les petits pneus de la remorque chauffent relativement vite. Si vous roulez avec votre remorque, il est donc recommandé de rouler sur la file de droite dans les longues descentes d'autoroute pour ne pas prendre trop de vitesse et ménager ses freins.

Bien augmenter vos distances de sécurité

Il faut enfin bien augmenter vos distances de sécurité avec les véhicules qui vous précèdent car avec le poids de la remorque, cela rallonge considérablement les distances de freinage de votre véhicule, de l'ordre de 20 à 30%.