Comment le documentaire "Hold-Up" est devenu une affaire politique

publié le 13/11/2020 à 10:29

"T’as pas vu Hold-Up ? regarde et tu comprends tout ce qu’on vit actuellement", "documentaire d’intérêt public", "la preuve que l’on attendait"... Si vous fréquentez les réseaux sociaux, ces derniers jours vous êtes peut-être tombé sur ce type de commentaires qui accompagne des extraits d’un documentaire baptisé Hold-Up, retour sur un chaos et dont le but est de dénoncer les mensonges et la manipulation de l’État, des médias, du corps médical à propos de la pandémie.

On en parle beaucoup en ce moment car il est rare en France qu’une démarche complotiste ait autant de retentissement. Il existe déjà des films de la sorte mais là il y a un peu plus de budget. Tout ça grâce à un financement participatif sur la plateforme Ulule. Le crowdfunding lancé en août 2020 a atteint un total de 182.970 euros, alors que le projet exposé sur la plateforme indiquait avoir pour objectif de récolter 20.000 euros.

Son lancement le 11 novembre a été relayé sur les réseaux sociaux avec moult extraits et devient objet à moult rumeurs, une poupée russe complotiste. On fait un film avec des propos conspirationnistes qui au final apparaissent vrais puisque les médias, les scientifiques et les politiques le dénoncent, un cercle vicieux presque visqueux.

Ce que contient le documentaire

Le film a été réalisé par Pierre Barnérias, un ancien journaliste de télévision passé par les chaînes TF1, LCI et France 3. Il est coproduit par Nicolas Réoutsky et Christophe Cossé de la société Tprod. Le film dure 2h45, il est un enchainement d’images d’actualité et d’interviews filmées sur fond noir avec une musique anxiogène filant tout le long du film.

Hold-Up porte bien son nom car malgré ce que disent ses auteurs, il ne s’agit pas d’un documentaire mais d’un film de fiction puisque toutes les thèses qui y sont développées sont démontées par les scientifiques depuis le début de la pandémie et continuent à l’être. Hol-Up est une sorte de mille-feuille conspirationniste où l’on retrouve la dénonciation du port du masque, les courbes de l’épidémie mensongères, l’Institut Pasteur qui a inventé le virus, les tests qui seraient faux. Le confinement inutile, alors que dans son concept même, on l’a vu au printemps le nombre de morts a baissé.

Impossible de tout démonter en une seule chronique car 2h45, c’est long. Mais là où il faut être prudent c’est sur l’impact des extrait partagés sur les réseaux sociaux. Propos chocs, sans fondement ni contradiction, prudence.

Des participants connus

On y trouve une ex-députée LaREM Martine Wonner, connue pour ses positions anti-masque, une chercheuse de l’Inserm en rupture de banc avec l’Inserm, Philippe Douste-Blazy qui depuis s’est désolidarisé , un youtubeur connu pour s’inquiéter sur ce qu’il se passe sur la face cachée de la Lune.

Un total de 37 intervenants, aux dossiers chargés depuis le début de l’épidémie, avec comme finalité que tout ceci est un complot organisé par le forum de Davos pour contraindre la population mondiale.

S’interroger n’est jamais une chose négative à condition qu’il y ait une confrontation, un débat, là ce n’est pas le cas. Ce film est surtout un problème non pas pour nous journalistes ni les politiques, mais pour le personnel hospitalier puisqu’il pratique un véritable hold-up de leur travail et de leur investissement.