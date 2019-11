Comment expliquer le succès de la danse country en France ?

publié le 29/11/2019 à 11:47

La danse country a la cote : un Français sur 10 la pratique régulièrement. Chaque été, les festivals drainent des milliers de personnes à Tours ou Craponne-sur-Arzon. Tous les week-ends, des bals sont organisés dans chaque département, rapporte L'Express.

Aujourd'hui, ce sont 4 millions de personne soit près de 9% de la population française de plus de 18 ans qui a déjà ou qui pratique régulièrement la country dans le cadre d'une club ou d'une association. Des clubs loin des grandes villes : on y retrouve des nostalgiques, des hommes et des femmes en quête d'une convivialité disparue.

Le monde de la danse country, explique le journal, est celui des classes moyennes et populaires, une France modeste, silencieuse et souvent ignorée. Le taux de pratiquants est 2.5 fois plus élevé dans les catégories les plus populaires que dans les catégories les plus aisées, note le politologue Jérôme Fourquet. "C’est une piste de danse en bordure de laquelle on laisse le mari, les soucis d'argent, les enfants qui ne trouvent pas de travail ou encore les complexes", confie-t-il. "Les adeptes se sentent en sécurité dans un monde qui ne l'est plus trop à leurs yeux", conclut-il.