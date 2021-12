Comment dépolluer l’atmosphère de sa maison ?

C'est la composition de 119 produits nettoyants de 52 marques qui est passée sous les radars de 60 Millions de consommateurs. Verdict ? Un tiers de produits ménagers contient une quantité importante de substances "potentiellement nocives". Le magazine a basé son analyse sur les étiquettes, les listes d’ingrédients publiés par les industriels sur leur site et les fiches de données de sécurité, qui indiquent la concentration des substances.



L'analyse attribue ensuite à chacun un "Ménag’Score" pour les évaluer sur une échelle de A à E, de "produits à utiliser sans réserve" à "produits fortement déconseillés, trop de substances problématiques". Au total, 39 références sont déconseillées car notées D ou E. 60 Millions de consommateurs invite surtout à se méfier des lingettes désinfectantes pour WC et multisurfaces car 75 % sont notées D ou E. Même chose pour les sprays désinfectants et les désodorisants, dont la moitié environ sont déconseillés par le magazine.

Optez pour des nettoyant naturels et faits maison

Dans le troisième épisode du podcast RTL "Tilt", Margot raconte pourquoi elle n’utilise que des produits naturels pour effectuer l'entretien de son logement. Alors qu'elle souffre de démangeons, elle regarde la composition de son shampoing. Elle rencontre alors pour la première fois le mot "sulfate". Elle essaie de se renseigner sur le site de La Vérité sur les cosmétiques. Mais elle a du mal à trouver son bonheur et décide alors d'essayer de se faire son propre shampoing avec un jaune d'œuf, de l’eau, du vinaigre et du bicarbonate de soude.



La vrai pollution n'est pas à l'extérieur mais dans la maison. Frédéric Saldmann, médecin cardiologue et nutritionniste.

Voici les trois ingrédients qui suffisent aujourd'hui à Margot pour effectuer l’entretien de tout son foyer. Il y a quelques années encore, elle utilisait des produits chimiques achetés en grandes surfaces. "Me rendre compte qu'il y avait autant d'ingrédients chimiques dans un produit qu'on utilise dans notre vie quotidienne, ça m'a vraiment choquée." témoigne t-elle.

Au micro de RTL, Frédéric Saldmann évoquait l'importance de l'aération dans une maison. Selon lui, "la vrai pollution n'est pas à l'extérieur mais dans la maison". Le médecin cardiologue et nutritionniste ajoute aussi que cette pollution est souvent "plus toxique".