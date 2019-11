Comme Europacity, de nombreux projets d'aménagements contestés

publié le 08/11/2019 à 11:17

C’est vendredi, on part en ballade. Et si on allait à l’Alpe d’Huez où un téléphérique géant pourrait relier la station avec les deux alpes, non on va aller dans l’Est, à Strasbourg où le grand contournement avance bien…On peut aussi faire un tour dans les Landes, avec un projet de vagues artificielles pour les surfeurs alors que l’océan est à 20 minutes, super week-end !

Des projets un peu mégalo, cher et coûteux en énergie, on aime beaucoup ça en France, et les contester également. Le magazine en ligne Reporterre a comptabilisé 127 zones de colère contre de nouveaux centre commerciaux, des installations sportives gigantesques, des poulaillers géants. Par exemple, en ce moment, il y a un point de crispation en Vendée où se construit le port de Brétignolles-sur-Mer. La dune à déjà reculé de 150 mètres, les opposants se mobilisent et un embryon de ZAD commence à voir le jour. Un cocktail qui rappelle quelque chose.



Pas la fin des grands projets

Au départ, ça commence par un changement dans notre quotidien. Personne n’est vraiment heureux quand une zone commerciale s’installe en face de chez soit. "Ça fait de l’emploi mais avant j’avais vu sur les champs pas sur le rayon pizza du supermarché". De plus en plus de français sont sensibles à l’écologie et le bétonnage des terres devient insupportable, tout comme les forts besoins en eau et en énergie nécessaires pour ces grands projets. Avec la fameuse question, en as t-on vraiment besoin ?



S'ils prennent davantage en compte en compte l’avis citoyen, beaucoup de projet sont portés en justice. C’est le cas du Center Park de Roybon dans lsère. Mais d’autres grands projets vont sortir de terre comme à Saclay avec une Silicone Valley à la Française ou le canal Seine Nord entre Compiègne et Dunkerque donc les tensions entre écologie et économie pourraient devenir encore plus fortes. L’idée de base nautique dans les volcans d’Auvergne, on va abandonner hein ?

Le plus : 30 ans après, l'ex rideau de fer devient promenade verte

Demain, c’est les 30 ans de la chute du mur de Berlin mais également de la frontière de 1393 kilomètres qui séparaient deux pays et un même peuple. Cette zone de barbelés loin des villes a laissé la nature s’épanouir et de nombreuses espèces d’arbres et d’animaux y prospèrent. La plus grande organisation écologique allemande BUND travaille pour classer cette ancienne frontière en zone naturelle. L’Histoire continue de s’écrire.

La note : 3/20 à l'usine ArcelorMittal de Florange

Une enquête judiciaire a été ouverte après un déversement d'hydrocarbures par le site ArcelorMittal à Florange en Moselle dans une rivière. Ces substances sont présentées par la CGT comme un rejet d'acide chlorhydrique, ce que le groupe conteste. Le problème c’est que ce n’est pas la première fois qu’Arcelor Mital est mis en cause..En gros il y a une rivière qui passe à côté faut bien que ça serve... à suivre.