Collégienne exclue après avoir dénoncé son prof : la justice ordonne sa réintégration

Le 14 avril dernier, Louise, une ado de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques s'était exprimée sur RTL après son exclusion du collège Saint-Bernard alors même qu'elle accusait son prof de maths de comportements déplacés. L'établissement avait pris fait et cause pour l'enseignant excluant Louise et sa sœur de 10 ans.

Mais la justice vient d'ordonner la réintégration des deux sœurs dans l'établissement. Un soulagement pour l'avocat de la famille, Maître Tugas : "Le juge des référés pointe comme un trouble manifestement illicite un arrêt brutal de la scolarité de ses enfants". L'altercation entre le père de Louise et son prof qu'il accuse de harceler sa fille n'est pas une raison suffisante pour interrompre la scolarité des deux sœurs.

Pour Jean-Philippe Fontaine, le père, la décision est juste. "On est ravis pour Louise et Charlotte qui peuvent enfin reprendre leur scolarité normalement", a-t-il confié sur RTL.

La plainte pour harcèlement contre le professeur est maintenue. Il ne serait pas réapparu depuis les faits dans la classe de 4e. Ni l'institution Saint-Bernard ni le rectorat n'ont répondu pour le moment aux sollicitations de RTL. Charlotte et Louise feront leur rentrée après les vacances de Pâques.