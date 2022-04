Paris : un marchand d'art se fait dérober entre 3 et 6 millions d’euros de montres et de bijoux

Un marchand d'art parisien s'est fait dérober un important pactole ce dimanche. Le ou les malfaiteurs auraient ainsi dérobé entre trois et six millions d'euros de bijoux, de montres et d'objets de luxe dans un appartement du VIIe arrondissement de Paris. Ce logement appartenait à Thierry H., un marchand d'arts dont le nom était apparu dans une enquête judiciaire ouverte en 2015 à Genève. Il était soupçonné de collaborer avec un homme d’affaires suisse connu pour surfacturer la vente de toiles de grands maîtres à un oligarque russe.

D'après nos confrères du Parisien qui relatent le cambriolage dont a été victime Thierry H., c'est aux alentours de 18h que le gardien de l'immeuble a prévenu les forces de l'ordre qu'un appartement venait d'être cambriolé. Le propriétaire de l'appartement avait été prévenu et a rapidement rejoint les forces de police afin d'évaluer les dégâts.

C'est la brigade de répression du banditisme qui a été chargée de mener l'enquête afin de trouver le ou les coupables. La police scientifique a par ailleurs relevé les empreintes dans l’appartement qui n’était pas équipé de vidéosurveillance ou de coffre-fort et dont le système d'alarme était débranché.