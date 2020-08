Climat : près d'un Français sur 3 jette des déchets par la fenêtre de sa voiture

publié le 31/07/2020 à 07:00

La fondation Vinci autoroutes a fait réaliser par Ipsos une grande enquête en interrogeant 2.160 personnes sur les comportements écoresponsables ou non des Français. Et les résultats de l’enquête montrent que si les enjeux environnementaux se fraient de plus en plus une place dans le débat public, certaines mauvaises pratiques perdurent.



C’est le cas de la gestion des déchets en voiture. Selon l’enquête, près d’un Français sur trois a admis jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture sur la route des vacances. Une proportion qui stagne depuis 2015. 12% des fumeurs confessent également jeter leur mégot par la fenêtre, pratique provoquant chaque année des incendies en bord de route.

Et alors que les Français sont 92% à trier leurs déchets régulièrement dans la vie de tous les jours, ils ne sont que 86% à faire cet effort en vacances et 72% sur le chemin des vacances.

Liée à la crise sanitaire actuelle, la question de l’abandon d’un masque sur la voie publique a également été posée et ce sont 5% des Français qui reconnaissent avoir déjà perdu ou jeté un masque sur la voie publique. Une proportion qui monte jusqu’à 11% chez les moins de 25 ans.

Afin de remédier à ce problème, les personnes interrogées optent plus facilement pour une approche répressive (66% des interrogés), comme l’augmentation des amendes que pour l’exemplarité qui ne convainc que 26% des personnes interrogées.

> La nouvelle campagne de sensibilisation sur les jets de déchets : "Retenez-vous... La prochaine poubelle n’est jamais loin."