Climat : Jean-Marc Jancovici explique pourquoi le sujet de l'eau en France est plus qu'urgent

L'eau est indispensable à la vie. Sans eau, il n'y aurait pas de vie sur terre et dans les régions où il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas beaucoup de vie non plus. Malheureusement pour nous, la France, qui est un pays qui a été arrosé depuis des millénaires, est en train de vivre quelque chose qui a malheureusement été prévu par les simulations dans le cadre du réchauffement climatique : un assèchement.

Un document publié il y a quelques semaines par le ministère de la Transition écologique, montre que la ressource en eau renouvelable, c'est-à-dire ce qui tombe moins ce qui s'évapore, donc ce qui reste disponible pour nos activités, a baissé d'environ 15% en 20 ans.

Malheureusement, cette tendance devrait continuer et ce qu'on peut déjà constater aujourd'hui, c'est qu'après quasiment deux ans de précipitations inférieures à la normale, les nappes phréatiques sont à des niveaux anormalement bas. Emmanuel Macron a lancé un vaste plan concernant l'eau, un plan qui prévoit que l'on s'organise pour prélever 10% d'eau en moins à l'horizon 2030.



L'enjeu de l'agriculture

Il faut bien voir que malheureusement, non seulement la ressource en eau diminue, mais le climat est en train de devenir plus variable, c'est à dire qu'on peut avoir des années où il pleut beaucoup moins, des années où il pleut presque normalement. 10%, c'est en fait pas assez parce que 10% de moins en moyenne, ça peut vouloir dire qu'une année donnée, on a moins 20% ou 25%.



Par ailleurs, Emmanuel Macron a demandé à l'agriculture de simplement maintenir ses prélèvements constants. Or, l'agriculture est de loin le premier motif de prélèvement de l'eau dans l'environnement. En volume, les centrales électriques prélèvent encore plus, mais c'est de l'eau qu'elles retournent à l'environnement, donc ça ne diminue pas le débit des fleuves ou très marginalement, alors que l'agriculture, elle, c'est de l'eau qui est utilisée et qui ne retourne pas directement à l'environnement.

Donc le gros point important, c'est le prélèvement agricole et là, il va malheureusement falloir s'organiser avec une baisse de plus de 10%. Il faut dès à présent probablement s'organiser avec une baisse de la ressource en eau bien inférieure à 10%. On est dans plus que l'urgence.

