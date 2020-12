Citroën : un livre évènement pour les 101 ans de la marque aux chevrons

publié le 22/12/2020 à 00:15

C'est un livre évènement consacré à Citroën qui sort pour les fêtes et les 101 ans de la marque : Le Grand livre Citroën du centenaire. Quelque 1.200 pages en 4 volumes avec des documents inédits. Que vous aimiez ou pas l'automobile, c'est une vraie plongée dans l'histoire de France de 1919 à nos jours, à travers ce constructeur et son génial fondateur André Citroën.

L'histoire de Citroën est très liée à l'histoire de France. La 2CV bien sur, voiture iconique d'après guerre ou encore l'attentat du Petit Clamard dont le Général De Gaulle échappe miraculeusement grâce à la DS qui a résisté aux impacts de balle.



L'histoire de Citroën a démarré en 1919, et à l'occasion du centenaire, la marque sort un ouvrage de référence dont nous parle Denis Huile, responsable du patrimoine Citroën : "On a voulu faire une encyclopédie Citroën. Les quatre tomes font plus de 10 kilos. On a mis 25 personnes sur le projet pendant deux ans et demi, on a sorti de notre centre d'archives des documents inédits sur André Citroën ou Michelin".

Le livre parle de la traction avant qui a fait rentrer l'automobile dans l'ère moderne, de l'invention de la suspension hydraulique dans les années 1950 mais aussi de l'homme derrière la marque aux chevrons : "André Citroën était un grand ingénieur mais aussi un grand communiquant. En 1929, Citroën était le troisième constructeur mondial derrière Ford et General Motors".



Les tomes 1 et 2 sont déjà disponibles à l'achat, le troisième est en précommande sur la boutique lifestyle Citroën et le quatrième arrivera fin janvier.

L'Union Européenne pourrait interdire les voitures thermiques diesel et essence d'ici à 2035. Approuvez-vous cette fin annoncée ? Vous réagissez sur RTL.fr.

Elle est décernée aux pneus hiver. C'est un des événements de 2021 pour les automobilistes. Après des années de débats, l'utilisation de pneus hiver va être rendue obligatoire en France.

À partir du 1er novembre 2021 et jusqu’au 31 mars de l’année suivante, chaque hiver, tous les véhicules devront impérativement être munis de dispositifs permettant de circuler en toute sécurité sur les routes enneigées. Les automobilistes auront le choix entre la pose de chaînes à neige (métalliques ou textiles) sur au moins deux roues motrices ou de pneus hiver sur les quatre roues. Sinon ce sera 135 euros d'amende.



En revanche, cette règle ne sera pas valable partout. Cela concernera 48 départements situés dans les massifs montagneux (Alpes, Corse, Jura, Massif Central, Pyrénées, Vosges). Toutefois, c'est le préfet, avec les élus locaux, qui va déterminer dans chaque département, la liste précise des communes concernées.