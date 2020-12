Automobile : l'essor des voitures sans permis

publié le 13/12/2020 à 20:36

Surnommée "pot de yaourt", la voiture sans permis est régulièrement moquée et fait râler plus d'un conducteur sur les routes. Pourtant ce véhicule, qui peut être conduit dès 14 ans, a bien évolué ces dernières années. Plus sûr et mieux équipé, les ventes sont au beau fixe malgré le confinement. Un succès tel que les grands constructeurs s'y mettent aussi, à l'instar de Citroën et son AMI.

Alors que le marché des voitures neuves a chuté de 20% à 30%, celui des voiturettes est à la hausse avec +8%. Les voitures sans permis attirent principalement ceux qui n'ont jamais passé le permis, soit 80% des utilisateurs. Elles sont également utilisées par des jeune de 14 à 18 ans dont les parents préfèrent les voir au volant de ce véhicule plutôt que sur un deux roues. On est donc loin de la "voiture d'alcoolique" comme le sous-entend l'insulte qui revient le plus souvent selon une enquête.

Une autre raison de l'engouement autour de cette voiture est le prix du permis de conduire. Avec un coût moyen de 1.500 euros, certains préfèrent se tourner vers cette alternative. Particulièrement utilisée à la campagne ou dans des zones où il y a peu de transports en commun, ces voiturettes se paient en moyenne 12.000 euros.