publié le 04/01/2021 à 17:33

C'est une bonne nouvelle pour une espèce en voie d'extinction. Dans le zoo de la Palmyre (Charente-Maritime), un zèbre de Grévy est né il y a maintenant deux semaines, rapporte franceinfo. Une naissance attendue puisque l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a classé ces équidés en danger d'extinction.

L'équipe du parc zoologique a annoncé la naissance du petit zèbre mâle le soir du Nouvel an, jeudi 31 décembre. Une victoire pour le zèbre de Grévy ou zèbre impérial, le plus grand des équidés sauvages mais aussi l'espèce la plus menacée des trois espèces de zèbres, les deux autres étant le zèbre des plaines et le zèbre de montagne. D'après le zoo de la Palmyre, on compte seulement "2.000 individus matures à l'état sauvage" contre 15.000 individus dans les années 1970.

"Ce petit mâle va grandir chez nous et bien sûr, quand il sera adulte ou proche de la maturité, il partira à son tour dans un autre zoo pour être mis avec des femelles et continuer à perpétuer l'espèce", a expliqué Florence Perroux, médiatrice scientifique du parc zoologique de La Palmyre. À long terme, certains de ces animaux, qui vivent au Kenya et en Éthiopie, seront réintroduits en milieu sauvage.

Cette naissance est d'autant plus symbolique en raison du processus de reproduction complexe chez les zèbres, "une phase délicate et incertaine", selon le quotidien régional Sud Ouest. De fait, la durée de gestation dure en moyenne 390 jours et une femelle n'accouche que d'un zébreau.